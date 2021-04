GMC Hummer EV, ecco il superSuv: 4x4 elettrico con tre motori a batterie che erogano fino fino a 830 cv

DETROIT - Se anche fosse rimasto qualche dubbio sul posizionamento di mercato del nuovo suv elettrico GMC Hummer, che come model year 2024 seguirà la versione pick-up ad un prezzo di circa 110mila dollari, la stessa General Motors precisa nelle prime righe del comunicato che "la gamma di supercar elettriche di GMC si espande con l'aggiunta del suv Hummer EV 2024. Il ritorno del marchio diventato celebre nella Guerra del Golfo e poi come mezzo militare molto robusto ma anche inadatto all'impiego 'civile' offre dunque una opportunità a GM di sfidare nel mercato premium elettrico i modelli di punta di Tesla e dei molti rivali 'alto di gamma' che si preparano ad invadere - ben sostenuti dal piano di elettrificazione del presidente Biden - gli Stati Uniti.

Un posizionamento che non solo frutto di una strategia di marketing, ma che ha solide basi tecnogiche a partire dalla piattaforma elettrica Ultium del Gruppo di Detroit. "Il suv Hummer EV di GMC - ha affermato Al Oppenheiser, ingegnere capo di questo progetto durante il reveal dei giorni scorsi - offre un equilibrio eccezionale tra prestazioni su strada e capacità off-road, Le nuove funzionalità che debuttano sul suv rafforzano il suo ruolo di strumento imbattibile in quasi tutte le situazioni". Tecnologie, queste, che includono la nuova edizione della mappatura del percorso disponibile tramite l'app myGMC, la capacità di muoversi lateralmente (come nel pick-up) col sistema CrabWalk o, ancora, una nuova Power Station che consente ai di utilizzare fino a 3 kilowatt di potenza dal veicolo, trasformando il suv Hummer EV in una fonte di alimentazione in luoghi privi di corrente o nelle situazioni di emergenza .

La piattaforma interdipendente corpo vettura/batteria è la base del sistema Ultium Drive a tre motori che eroga fino a 830 cv e 1.130 Nm di coppia: potenza sufficiente per scattare sull'asfalto da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi. Come se non bastassero le emozioni offerte dal propulsore elettrico del suv Hummer EV, l'azienda ha lavorato con Perception - agenzia creativa nota per il suo pensiero fantascientifico e la progettazione tecnologica all'interno dell'Universo Marvel - per creare attraverso esperienze cinematografiche in abitacolo un coinvolgimento dei sensi mai incontrato prima in un veicolo di serie. Funzionalità speciali come Watts To Freedom portano le loro esclusive esperienze multisensoriali e interattive, con un suono distintivo tramite il sistema audio Bose premium. Le sensazione si estendono al sedile del conducente e attraverso la personalizzazione degli schermi combinandole con quelle che agiscono su sterzo, sospensioni e accelerazione.

Con un passo più corto di quasi 23 cm pollici rispetto al pickup, il nuovissimo suv Hummer EV offre una manovrabilità ancora maggiore, più adatta al fuoristrada ed enfatizzata da un raggio di sterzata di soli 10,8 metri grazie alle 4 ruote sterzanti. Senza i vincoli di un sistema di propulsione convenzionale e di assali tradizionali, ogni ruota offre una potenza e un controllo straordinari, convogliando se serve la potenza su una singola ruota. Gmc dichiara una escursione delle sospensioni di 33 cm e il superamento di pendenze (anche in retromarcia) de 60%.