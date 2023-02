Grand Higlander, la Toyota “esagerata”. Il Suv della casa di Nagoya ha 3 file di sedili e motori fino a 367 cv

La Toyota Grand Highlander, seconda vettura del brand a potersi fregiare del badge Beyond Zero, sarà prodotta nello stabilimento di Princeton, nell’Indiana, ma il prezzo e la data di vendita saranno annunciati entro la fine dell’estate. Costruita sulla piattaforma TNGA-K, la Grand Highlander vanta un vano di carico in grado di ospitare ben 7 trolley, dalla grandezza equivalente a bagagli a mano, dietro la terza fila di sedili. Nell’abitacolo spicca il display multimediale da 12,3 pollici ed è presente anche il piano per la ricarica ad induzione per lo smartphone.

L’infotainment, che presenta aggiornamenti over the air, si può gestire anche attraverso i comandi vocali, la connessione ad Android Auto ed Apple CarPlay avviene in modalità wireless, ed è disponibile anche un impianto audio JBL. In tutto ci sono ben 13 portabicchieri e sette porte di ricarica USB-C. Sulle varianti Limited e Platinum troviamo anche il volante riscaldato, i retrovisori ripiegabili elettricamente, e l’apertura del portellone hads-free.

Nell’allestimento Platinum si aggiungono i sedili anteriori e della seconda fila riscaldati e ventilati, mentre nelle versioni Limited Hybrid, Limited Hybrid MAX e Platinum Hybrid MAX, anche le prese di corrente da 1.500 Watt. Sotto le forme spigolose della Grand Highlander possono celarsi il motore turbo da 2,4 litri, la power unit ibrida con l’unità termica da 2,5 litri, oppure quella che è stata definita hybrid max da 367 cavalli.