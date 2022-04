Grecale Folgore, i segreti del Suv elettrico di Maserati. Prestazioni ed autonomia al top: batteria da 105 kW/h e 2 motori per 800 Nm di coppia

MODENA - Nel 2023 la gamma di Maserati Grecale verrà completata con la versione Folgore, primo suv 100% elettrico del Tridente, destinato ad affiancare Levante già mild hybrid. Come Gran Turismo Folgore, il modello sportivo che lo precederà nel calendario della elettrificazione della Casa di Modena, Grecale in versione elettrica è destinato a coloro che, in alternativa alle varianti GT, Modena e Trofeo, vorranno scegliere questa versione spinta dalla sola energia della batteria. Grazie ad un specifica piattaforma elettrica, Grecale Folgore utilizza una batteria da 105 kWh (con tecnologia a 400 Volt) per offrire un’autonomia ai massimi livelli e un’esperienza ‘everyday exceptional’ con zero emissioni allo scarico, il tutto mantenendo le performance in puro stile Maserati. Grecale Folgore arriverà sul mercato un anno dopo le versioni ibride (300 e 330 Cv) e V6 benzina (530 Cv) e sarà 100% made in Italy.

Equipaggiato con due motori elettrici in grado di erogare ben 800 Nm di coppia, sarà in grado di garantire le prestazioni tipiche dei modelli Maserati, sia in termini di sportività che di qualità delle prestazioni e della dinamica di marcia. La versione Folgore sarà proposta al lancio nell’esclusivo colore Rame che, spiega Maserati, ricorda la metamorfosi e nasce da un’ampia ricerca su come questa tinta possa interagire con la luce, che si evolve in materia viva, in costante rapporto attivo con l’ambiente. L’ispirazione arriva dall’architettura contemporanea, in particolare dalla facciata del Guggenheim di Bilbao, in cui i toni caldi del Rame delle zone di luce coesistono con le nuance fredde del grigio blu delle zone d’ombra, cromie rese possibili grazie all’uso di pigmenti cangianti.

Il concetto di metamorfosi si ritrova nel design, ispirato ai movimenti di una ballerina che immortalati in una fotografia raccontano una ‘controlled performancè, un movimento reso eterno, un dinamismo naturale che ispira l’evoluzione degli stilemi grafici anche negli interni della vettura. Questa evoluzione si riflette nell’uso di materiali innovativi come l’Econyl, elemento inedito, dall’estetica unica, un nylon riciclato ottenuto tramite il recupero tra l’altro delle reti dai mari, dando una nuova vita a un scarto pericoloso per l’ambiente.