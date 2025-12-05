Toyota Group svela le nuove sportive per restare sempre ai massimi livelli. Ecco Toyota GR GT e GR GT3 e Lexus LFA Concept

Come avviene nei templi shintoisti - dove nel rispetto del principio del rituale Shikinen Sengu le strutture e gli elementi fondamentali vengono ricostruiti ogni pochi decenni ripetendo perfettamente cultura e valori, il Gruppo Toyota ha annunciato un radicale rinnovamento dell'offerta dei suoi modelli sportivi. È stato lo stesso presidente di Toyota Motor Corporation Akio Toyoda - che partecipa come pilota alle competizioni con lo pseudonimo Master Driver Morizo - ha sottolineare nell'evento di reveal globale che «alcune competenze che arrivano dal mondo dello sport devono essere preservate e trasmesse alle generazioni successive».

Parole più che giustificate visto che nel 2024 Toyota ha vinto il Campionato del Mondo Rally FIA (Wrc), il Campionato del Mondo Endurance FIA (Web), il Campionato del Mondo Rally-Raid FIA (W2rc) e in Usa la NHRA Manufacturers Cup. Nel 2025 bis con la vittoria - la quinta consecutiva - nel Campionato del Mondo Rally FIA (Wrc). Il principale obiettivo dello sviluppo delle novità Toyota GR GT e GR GT3 e della Lexus LFA Concept - ha sottolineato - "è stato quello trasmettere la Shikinen Sengu di Toyota alle prossime generazioni, preservando la ricetta segreta della produzione automobilistica».

Modello di punta del marchio Gazoo Racing di Toyota - che ha l'obiettivo di promuove la produzione di auto sempre migliori e sviluppate con il supporto dell'esperienza maturata nel motorsport - la nuova GR GT è una vera sportiva che raccoglie l'eredità della iconica 2000GT. Lo fa con una architettura 'classica' (motore anteriore e trazione posteriore) e utilizza il primo telaio Toyota interamente in alluminio. La struttura, leggera e molto rigida, presenta un baricentro molto basso per il migliore comportamento dinamico ed è 'vestita' con una carrozzeria che dà massima priorità all'aerodinamica. Il motore è un V8 biturbo da 4,0 litri di nuova evoluzione con lubrificazione a carter secco, mentre la trasmissione ha una configurazione transaxle con cambio automatico a 8 rapporti posizionato sul retro e albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Dalla GR GT deriva la seconda novità sportiva di Toyota, la GR GT3 che è un modello per le competizioni con specifiche FIA GT3 destinato - ha sottolineato Toyoda - «ai clienti che vogliono partecipare alle competizioni motoristiche». Infine la (mezza) novità La Lexus LFA Concept che era già stata mostrata in agosto durante la Monterey Car Week. Conferma l'obiettivo del Gruppo di sviluppare per il suo brand premium una vettura sportiva elettrica che «superi le aspettative dei clienti» e che reinventa il sound di un modello Bev ad alte prestazioni.. Come le due GR anche lo sviluppo della LFAmodelli è stato guidato da un team di ingegneri che risponde direttamente alle indicazioni del Master Driver Morizo (il presidente Toyota) e del suo team di piloti di riferimento composto da Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura e Naoya Gamo.