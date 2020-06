GS Line, la Corsa 100% elettrica mostra i muscoli

MILANO - Anche nella declinazione «full electric» che certamente non ha le emozioni forti tra le sue priorità, la Opel Corsa tiene fede al nome ampliando la gamma con una versione che almeno nei connotati estetici tende a sottolinearne il temperamento.

All'offerta della Corsa-e che già comprende gli allestimenti Edition ed Elegance si affianca infatti la GS Line che affida ad alcuni dettagli estetici – cerchi in lega da 16 pollici, sedili anteriori sportivi, pedaliera in alluminio, livrea bicolore con tetto nero, paraurti specifico dal look aggressivo – il compito di mostrare i muscoli pur con un powerytrain il cui motore da 100 Kw (136 cv) regala un'accelerazione 0-100 in 8,1 secondi, con autonomia dichiarata fino a 337 km nel ciclo Wltp, è condiviso con il resto della famiglia.

La nuova versione, a fronte di un listino che parte da 30.800 euro, viene proposta da Opel Italia co uno sconto che può arrivare a 11.000 euro grazie alla combinazione tra l'incentivo dlla casa di 5.000 euro e dall'ecobonus statale di 6.000 euro usufruibile in caso di contestuale rottamazione di una vettura ante Euro 4.

Comuni al resto della famiglia elettrica sono anche le tecnologie Adas di assistenza alla guida – mantenimento della corsia di marcia, frenata automatica di emergenza, sistema di prevenzione dei colpi di sonno – e le risorse di connettività che vengono gestite tramite lo schermo touch-screen da 7 pollici (stessa dimensione del quadro strumenti digitale) a centro plancia e che comprendono tra l'altro la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay per l'integrazione nella vettura di molte funzionalità degli smartphone.

Di serie è anche il nuovo servizio Opel Connect che permette di accedere in tempo reale a molte informazioni utili durante il viaggio, di verificare per mezzo dell'apposita app le condizioni della vettura e di collegarsi direttamente, in caso di necessità, al soccorso stradale.