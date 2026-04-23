GWM Ora 5: il Suv medio cinese che sfida l’Europa con design e tecnologia

BAODING - GWM si appresta a vivere una doppia sfida. Non solo l’ingresso massiccio in Europa, compreso il mercato italiano, ma anche il debutto nell’affollato, quanto strategico, segmento dei Suv compatti. Per farlo il colosso cinese, conosciuto prima come Great Wall, si affida alla ORA 5. Potendo contare su un design sicuramente fuori dal coro, il C-Suv nasce con l’obiettivo di intercettare la curiosità del pubblico europeo per poi mettere in mostra le sue dotazioni tecnologiche e, soprattutto, l’ampia offerta di motorizzazioni disponibili.

Elemento centrale con cui GMW punta a conquistare gli automobilisti del Vecchio Continente è senza dubbio il linguaggio stilistico definito Full-Surface Fluid Sculpture. Il Design è infatti basato su superfici morbide e continue che richiamano forme naturali donando, così, alla vettura un senso di movimento anche quando è ferma.

D’impatto il frontale con la firma luminosa a goccia, ispirati alla tensione superficiale dell’acqua, e la calandra ben sagomata da cui partono i passaruota bombati a contenere i cerchi da 18”. La vista laterale della ORA 5, con le sue forme morbide, ben nasconde la lunghezza di 4,47 metri. Mentre il gioco di superfici concave e convesse aiutano a dare dinamismo alla fiancata.

Il parabrezza inclinato prosegue con il tetto che digrada leggermente verso il lunotto. Proprio quest’ultimo rappresenta il tocco di design più interessante della vettura. Infatti al suo interno sono presenti i gruppi ottici posteriori LED. Oltre al tocco di design, andando a pulire la vista complessiva del retrotreno, si percepisce così il carattere più tecnologico della ORA 5.

Tecnologia che si ritrova anche all’interno della vettura. Aprendo la porta balza subito all’occhio il grande display touch da 14,6” posto a centro plancia per gestire l’infotainment, oltre al quadro strumenti digitale da 10,25”. Sulla ORA 5 fa il suo debutto il sistema operativo Coffee OS, progettato per garantire un’interazione intuitiva e immediata, con una logica d’uso simile a quella degli smartphone, oltre alla connettività wireless con Android Auto e Apple CarPlay e gli aggiornamenti over the air.

Un altro aspetto su cui si sono focalizzati in GWM è il comfort di bordo. Troviamo quindi un abitacolo decisamente spazioso, se confrontato con le dimensioni esterne della vettura. Bona la qualità dei materiali e degli assemblaggi con i sedili ergonomici, ugualmente anche chi siede dietro può disporre di ampio spazio per le gambe. Mentre il bagagliaio, pur se dotato di una soglia di carico leggermente alta, dispone di uno spazio che oscilla da 422 fino a 1.120 litri.

Sul piano tecnico, la ORA 5 prevede alla base una motorizzazione esclusivamente termica a cui si affianca una variante ibrida e una solo elettrica. Nel primo caso troviamo il propulsore 1.5 turbo-benzina da 160 cv abbinato a una trasmissione automatica a sette rapporti 7DCT in grado di portare il C-Suv a una velocità massima di 190 km/h con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,3 secondi.

Per quanto riguarda la versione full electric, la ORA 5 dispone di un motore da 150 kW, pari a 203 cv, supportato da una batteria da 58,3 kWh che garantisce un’autonomia massima di 435 km con una singola carica nel ciclo WLTP. Pur garantendo un miglior spunto nello 0-100 km/h, la GWM elettrica si assesta sui 170 km/h di velocità massima.

Fiore all’occhiello della Casa cinese è senz’altro il sistema ibrido che è stato sviluppato espressamente per offrire il giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza senza complicazioni per l’utente. Alla base troviamo il propulsore 1.5 turbo da 150 cv ai quali è associato un motore elettrico da 149 kW supportato da una batteria agli ioni di litio da 1,09 kWh e una trasmissione DHT a due velocità. Il sistema è in grado di gestire automaticamente diverse modalità di funzionamento, alternando trazione elettrica e termica per ottimizzare consumi e prestazioni in ogni condizione di guida. Oltre a garantire una potenza complessiva di 164 kW il sistema ibrido consente un consumo medio che si attesta sui 5,1 litri per 100 km.

Abbiamo avuto l’opportunità di saggiare la ORA 5 ibrida direttamente al centro prove GWM di Baoding. Approfittando di una delle strutture più grandi in Cina, abbiamo messo alla prova le qualità dinamiche della vettura tra slalom, asfalto viscido e curve da affrontare ad alta velocità. A uscirne promosso è sicuramente l’assetto che dispone di sospensioni McPherson sull’asse anteriore e multi-link al posteriore. Ma oltre alla stabilità nei cambi di velocità, la ORA 5 assorbe al meglio anche il manto stradale sconnesso.

Non manca all’appello l’ampio reparto di assistenza alla guida attiva e passiva che, nel nostro breve assaggio, è risultato ben calibrato e poco invasivo. La ORA 5 farà da apripista al nuovo corso GWM e arriverà da noi a partire da giugno con un prezzo base che si aggirerà attorno ai 25.000 euro. Al C-Suv seguiranno altre vetture che andranno ad arricchire l’offerta del marchio cinese in Europa.