GWM amplia la gamma con il lancio di H7 e Tank 300. Insieme alla Ora 5 compongono la gamma europea

Dopo il debutto in Italia con Ora 5, Great Wall Motor accelera il percorso di crescita e amplia la gamma con due nuovi modelli dalle personalità distinte: H7, il suv pensato per l'utilizzo quotidiano, e Tank 300, progettato per affrontare anche i percorsi off-road più impegnativi. Due novità che segnano una nuova tappa nello sviluppo del marchio in Italia; infatti «H7 e Tank 300 sono due vetture iconiche e molto importanti - ha detto Francesco Cremonesi, direttore marketing Great Wall Motor - Una perché completa l'offerta di Gwm per la mobilità urbana, quindi un suv urbano di dimensioni abbastanza generose, ma soprattutto andiamo a introdurre il mondo dell'off-road estremo che è un po' nel Dna di Great Wall in tutto il mondo, con un prodotto come Tank 300».

Entrambi i modelli arrivano sul mercato con più opzioni all'interno della gamma motori, da un lato «H7 è un veicolo molto versatile che fa della mobilità urbana e delle gite fuori porta il proprio utilizzo principale, quindi partiremo con un 2.0 litri benzina per poi invece andare a offrire una gamma di sistemi ibridizzati, sia tradizionali che plug-in, basati con un 1.5 accorpati a un sistema di motore elettrico, a due e quattro ruote motrici, quindi completissimo». Dall'altro lato, invece, la gamma motori di Tank 300 introduce «il sistema di trazione Hi4, che è un po' un fiore all'occhiello tecnologico per quanto riguarda Great Wall.

Verrà proposto in versione plug-in con questo Hi4 T, ovvero un sistema di trazione integrale con un albero di trasmissione vero e proprio, con la presenza però anche di un motore elettrico. Questo permette grandissima motricità in off-road, però anche con tutti i benefici della mobilità elettrica, quindi in termini di coppia e di gestione dei flussi di energia. Infine, una novità insolita per un costruttore cinese, è la motorizzazione diesel, un propulsore diesel 2.4 litri d'ultimissima generazione».