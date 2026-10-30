Gwm, ecco la nuova strategia tecnologica: la piattaforma GuiYuan e gli ibridi Hi2 e Hi4

Un'unica base tecnica per tutte le motorizzazioni e due possibili scelte di ibrido. Questa la strategia di Gwm (Great Wall Motor), come illustrato al Tech Day di Milano in occasione del lancio europeo del Suv H7. L'unica architettura pensata dal marchio cinese si chiama così GuiYuan, definita la prima piattaforma al mondo nativa per l'intelligenza artificiale e appunto compatibile con tutte le motorizzazioni. Tramite GuiYuan, la vettura viene scomposta in oltre 300 moduli hardware e il software in più di 2mila funzioni standard, tutte gestite da un'unica intelligenza artificiale attraverso l'architettura elettronica centralizzata Coffee Eea 4.0. Con GuiYuan si possono coprire cinque motorizzazioni: ibrida, plug-in, elettrica, termica e a idrogeno; ma anche tutti i segmenti, dalle berline ai pick-up. Con un'alta condivisione dei componenti, Gwm aumenta così l'affidabilità e riduce i costi di gestione.

Oltre alla nuova piattaforma unica, al Gwm Tech Day di Milano c'è stato poi modo di illustrare le due motorizzazioni ibride possibili: Hi2 e Hi4. Due modalità che consentono di guidare su diversi fondi stradali e per durate differenti, tipo i viaggi lunghi su neve e ghiaccio in Norvegia o come i tragitti brevi senza possibilità di ricaricare a casa in quel di Milano. Per questo Gwm ha pensato a due sistemi con la stessa base tecnica per il Suv H7, che ha avuto il suo debutto ufficiale in Europa. Si parte dalla versione termica, da 2.0 litri e 215 Cv (158 kW), a partire da 39.500 euro. C'è quindi l'ibrido Hi2 a trazione anteriore, dove un 1.5 turbo benzina a quattro cilindri viene abbinato a un motore elettrico, a una batteria da 1,53 kWh di capacità e a un cambio Dht a due rapporti. Gwm H7 Hybrid Hi2 ha così una potenza totale di 247 Cv (182 kW) per dei consumi di carburante nel ciclo misto combinato Wltp di 6,5 l/100 km, a partire da 37.000 euro. È presente anche la Phi2, ibrida plug-in, da 1,5 litri e 326 Cv (240 kW) di potenza complessiva, con consumi Wltp di 1,5 l/100 km e prezzo da 41.490 euro.

Ma la grande novità è la motorizzazione Hybrid Hi4, al debutto in Europa per Gwm H7. Sono qui messe insieme tre fonti di potenza, dato che il termico da 1,5 litri turbo benzina a quattro cilindri viene abbinato a un motore elettrico all'anteriore e a una seconda unità elettrica indipendente al posteriore. Tutto senza albero di trasmissione fra gli assi, con la coppia che si sposta fra davanti e dietro in modo continuo. Inoltre, il controllo intelligente iTVC riesce a leggere sterzo, imbardata, aderenza, pendenza e modalità di guida, oltre a ricalcolare la spinta su ogni ruota cento volte al secondo per anticipare lo slittamento. Disponibile al top di gamma la versione Phi4, 1.5 ibrida plug-in, per il Suv H7 con un cambio a quattro rapporti e batteria più grande da 33,7 kWh, da 435 Cv (320 kW) di potenza totale e 670 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h si percorre in 4,9 secondi, i consumi medi di carburante Wltp sono di 2,2 l/100 km, per un'autonomia totale di 855 km. Per questa versione l'autonomia solo in elettrico è di 129 km, con una ricarica in corrente continua (DC) fino a 90 kW, che fa passare dal 30 all'80% della batteria in circa 18 minuti. La versione Phi4 è disponibile da 46.000 euro.

"Per noi la trazione integrale serve a migliorare la guida, non a riempire la scheda tecnica - le parole di Michele Scotti, Powertrain Director di Gwm -. Scegliamo la motorizzazione in base alle strade e alle esigenze di chi guida, non il contrario". Una vettura, come H7 al suo lancio ufficiale in Europa, che ha un telaio con boccole, barre stabilizzatrici, molle e ammortizzatori specifici, oltre a un servosterzo ricalibrato. Con sospensioni MacPherson all'anteriore e multilink al posteriore, Gwm ha sviluppato H7 su diverse strade europee e in modalità differenti di guida. Il marchio cinese ha infatti lavorato lungo le autostrade tedesche per la stabilità alle alte velocità, sullo Stelvio per il controllo della scocca, sulla Grossglockner austriaca per la prevedibilità della frenata. Sterzo, freni e sospensioni di Gwm H7 hanno anche un trattamento anticorrosione validato con 720 ore di nebbia salina, pensato sia per le strade costiere che per quelle invernali.

Questo Suv, che ha una lunghezza di 4,68 metri, presenta nell'abitacolo l'innovativo Cockpit Coffee OS con un quadro strumenti digitale da 12,3" e un display per l'infotainment da 15,6". Per il suo sviluppo, il costruttore cinese ha così dichiarato l'utilizzo di 22 vetture di prova, 8mila km percorsi nel deserto, con test fatti sulla neve a -40 °C e prove di raffreddamento a 50 °C. I sistemi ibridi Hi2 e Hi4 pensati per Gwm H7 sono inoltre in dotazione a quasi un milione di unità già consegnate in tutto il mondo. "Un'auto che funziona bene in Cina non soddisfa automaticamente ogni aspettativa europea - così Thomas Schemera, Eu Product General Manager di Gwm -. Sviluppare per l'Europa significa capire come si guida qui, dalle autostrade tedesche alle strade di montagna italiane".