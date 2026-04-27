GWM Jolion Max: il Suv compatto ibrido che punta all’Europa. Disponibile sia full hybrid che plug-in hybrid

PECHINO – Il 2026 sarà un anno fondamentale per GWM in Europa. Dopo aver svelato i suoi piani di ingresso in alcuni mercati chiave del Vecchio Continente, tra cui l’italia, il marchio cinese ha scoperto le carte su quali saranno i modelli che faranno da biglietto da visita. Approfittando del Salone Internazionale dell’auto di Pechino, GWM ha confermato l’arrivo in Europa della nuova Jolion Max.

Quella della famiglia del Suv cinese è una storia di successo, perché la versione standard è l’auto più venduta a livello globale di GWM. Di conseguenza le aspettative non possono che essere alte anche per il modello più grande che arriverà da noi. Consci di questa grande sfida, i tecnici del colosso automobilistico cinese hanno ulteriormente lavorato per adattare la Jolion Max ai gusti e alle esigenze più europee.

Con una lunghezza di 4,60 metri, una larghezza di circa 1,88 metri e un passo di 2,71 metri, il Suv marchiato GWM si candida ad essere un veicolo ben calibrato per le nostre strade. Il design esterno interpreta il linguaggio stilistico denominato “Swooping Wing”, che punta su linee fluide e superfici scolpite per trasmettere dinamismo e modernità.

Il frontale è caratterizzato dai fari LED che si sviluppano sia in orizzontale che in verticale, quest’ultimi con un andamento più triangolare. Pulita la calandra, fatto eccezione solamente per la grigia in basso. Scolpita la vista laterale, soprattutto nella fiancata inferiore, mentre il tetto leggermente discendente crea dinamismo all’insieme. Al retrotreno, oltre al lunotto obliquo sormontato da uno spoiler, troviamo i gruppi ottici che riprendono la cifra stilistica dei fari anteriori.

All’interno, la Jolion Max adotta una filosofia minimalista che ruota attorno al concetto di “Tech Island”, un’impostazione che ha l’obiettivo di integrare tecnologia e funzionalità. Troviamo quindi una plancia dominata da uno schermo centrale touch screen da 14,6”, per gestire l’infotainment dotato del sistema operativo Coffee OS, e il cruscotto digitale da 10,25”. Anche se i tasti fisici sono ridotti al minimino, si è cercato di studiare con attenzione l’ergonomia per facilitare chi sta al volante.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla qualità percepita e al comfort. I materiali spaziano da tessuti a ecopelle, con sedili ergonomici progettati per offrire supporto e durabilità nel tempo. Nelle versioni più complete sono disponibili i sedili ventilati, riscaldati e tetto panoramico apribile. Lo spazio interno rappresenta uno dei punti di forza del modello. Il passo generoso consente una buona abitabilità per tutti i passeggeri, mentre i 29 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo migliorano la praticità quotidiana.

La gamma della Jolion Max si basa su un approccio multi-energia, elemento centrale nella strategia europea di GWM. Il modello sarà disponibile con due configurazioni ibride offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra una soluzione full hybrid e una plug-in hybrid. La prima combina un motore benzina 1.5 turbo con un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 223 CV e una coppia di 518 Nm, con consumi dichiarati intorno ai 5,7 l/100 km. Questo sistema è pensato per garantire efficienza e semplicità d’uso senza necessità di ricarica esterna.

La variante plug-in hybrid rappresenta invece l’opzione più performante, con una potenza totale di 326 CV e 513 Nm di coppia. Grazie a una batteria da 19,09 kWh, la Jolion Max è in grado di percorrere fino a 95 km in modalità completamente elettrica secondo ciclo WLTP. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,7 secondi, mentre il sistema consente di mantenere un’elevata efficienza anche con batteria scarica.

Entrambe le versioni utilizzano una trasmissione DHT a doppio rapporto, progettata per garantire fluidità e ottimizzazione dei consumi, e offrono diverse modalità di guida, tra cui Eco, Sport, Standard e Snow, che permettono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse condizioni stradali.

Sul fronte della sicurezza, la Jolion Max integra un pacchetto completo di sistemi ADAS, con oltre 15 funzioni di assistenza alla guida disponibili di serie. Tra queste figurano il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo, insieme a una telecamera panoramica a 360 gradi. Sebbene l’arrivo sia previsto per il prossimo autunno, GWM non ha ancora diffuso informazioni in merito al prezzo della Jolion Max.