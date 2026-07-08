Gwm sbarca in Italia con la ORA 5, un solo modello per tre motorizzazioni: benzina, full hybrid ed elettrica

Gwm, acronimo di Go With More (non più Great Wall Motors) cambia passo in Europa e sceglie l'Italia come uno dei due mercati, insieme alla Spagna su cui aprire una filiale di vendita a gestione diretta. Il debutto commerciale porta il nome di Ora 5, un Suv di segmento C che è arrivato nelle concessionarie da fine giugno con una formula finora inedita per il costruttore: la stessa vettura offerta in tre motorizzazioni diverse, benzina, full hybrid ed elettrica, costruite sulla medesima piattaforma.

La scelta è più strategica che tecnica. Anziché dedicare modelli distinti a ciascuna alimentazione, Gwm lascia al cliente la selezione della tecnologia mantenendo invariati carrozzeria, spazio interno e dotazioni. La Ora 5 misura 4,47 metri, ha un passo di 2,72 metri e offre un bagagliaio fino a 1.120 litri con i sedili abbattuti. Il listino parte da 26.950 euro chiavi in mano per la 1.5 turbo benzina da 160 cavalli e sale fino a 38.000 euro per la versione elettrica in allestimento Premium; in mezzo si colloca la full hybrid da 223 Cv, tra 28.600 e 30.600 euro.

Sul fronte dei numeri di consumo e autonomia, la variante a batteria dichiara fino a 435 km nel ciclo combinato Wltp e fino a 603 nel ciclo urbano grazie a un pacco batteria da 58,3 kWh, con ricarica rapida in corrente continua fino a 120 kW e passaggio dal 10 all'80% in circa mezz'ora. La full hybrid, che non richiede la spina, si ferma a 5,1 l/100 km e 117 g/km di emissioni.

La leva competitiva più esplicita è però quella della garanzia: sette anni o 150.000 km sul veicolo, otto anni o 160.000 km sul pacco batterie. Una copertura pensata per abbattere la principale barriera all'acquisto di un marchio ancora poco noto al pubblico italiano, cui Gwm affianca una dotazione di serie completa fin dal modello di base, tra cui 23 sistemi di assistenza alla guida, sette airbag, doppio display da 10,25 e 14,6 pollici, Android Auto e Apple CarPlay wireless.

La gamma si articola su due allestimenti, Origin e Premium, con sei tinte di carrozzeria e due abbinamenti per gli interni. Il livello superiore aggiunge sedili in pelle ecologica ventilati e riscaldati, tetto panoramico, impianto audio a nove altoparlanti e illuminazione ambientale a 64 colori: contenuti che nel segmento C restano spesso confinati alle versioni top o alla lista degli optional. È su questo terreno che si gioca il tentativo di Gwm di conquistare un cliente italiano che finora conosce poco il marchio, ma è sempre più abituato a valutare le alternative arrivate dalla Cina.