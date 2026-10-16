GWM Tank 300, un fuoristrada vero. Tecnologia Hi4-T rende accessibile anche l'off-road più estremo

Pendenze impegnative, passaggi in diagonale e discese ripide sono il terreno ideale per capire quanto un fuoristrada sia davvero all'altezza del proprio nome. È in questo scenario cdella provato dell GWM Tank 300 sulla pista off-road di Gravellona Toce, mettendo alla prova la sua meccanica e i sistemi elettronici progettati per facilitare la guida lontano dall'asfalto. Il listino parte da 46.500 euro per la versione turbodiesel 2.4T 4WD e arriva a 51.400 euro per la variante ibrida plug-in Hi4-T, al netto delle promozioni di lancio, mentre la garanzia copre sette anni o 150.000 km per il veicolo e otto anni o 160.000 km per la batteria. Tank 300 è il primo modello della famiglia a riportare in primo piano il Dna off-road di GWM e il terzo modello del marchio a raggiungere il mercato italiano. La sua impostazione tecnica si affida a telaio a longheroni, trazione integrale e marce ridotte, una combinazione che richiama la scuola dei fuoristrada tradizionali, affiancandola a soluzioni tecnologiche di ultima generazione.

La gamma motori propone due alternative: il quattro cilindri turbodiesel da 2,4 litri, con 184 CV e 480 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e capace di trainare fino a 2.500 kg, e la versione plug-in hybrid Hi4-T, protagonista della nostra prova. Quest'ultima combina un motore 2.0 turbo benzina da 245 CV con un'unità elettrica da 163 CV, per una potenza totale di 408 CV e una coppia massima di 750 Nm. La batteria da 37,11 kWh consente di percorrere fino a 95 km in modalità elettrica secondo il ciclo Wltp.

Ma, va sottolineato, l'elettrificazione è stata integrata con l'obiettivo di preservare le capacità fuoristradistiche: il sistema è progettato per gestire la trazione anche sui fondi difficili e affrontare gli ostacoli senza dipendere esclusivamente dalla carica della batteria. Sui tratti più tecnici abbiamo sperimentato il cruise control off-road, che regola automaticamente l'andatura intervenendo su coppia, rapporti del cambio e freni. Una volta impostata la velocità, il conducente può concentrarsi soprattutto sulla direzione: nelle discese il dispositivo contribuisce a mantenere un passo regolare e controllato, mentre in salita aiuta a superare il dislivello senza continue correzioni sull'acceleratore.

Le marce ridotte permettono inoltre di sfruttare al meglio la coppia disponibile quando il percorso richiede maggiore precisione e capacità di avanzamento. Tra le funzioni più particolari spicca il Tank Turn, che agisce frenando la ruota posteriore interna alla curva per favorire una rotazione più stretta del veicolo. Il sistema si rivela interessante nelle svolte strette e nei sentieri in cui lo spazio di manovra è limitato, aiutando a contenere il raggio di sterzata. A supporto della guida interviene la videocamera a 540° con funzione chassis trasparente, che permette di visualizzare sul display anche l'area sotto il veicolo e di individuare ostacoli normalmente nascosti alla vista.

Protezioni del sottoscocca, pedane laterali e ruota di scorta di dimensioni standard montata sul portellone ad apertura laterale completano una dotazione coerente con l'impiego sui terreni accidentati. L'anima robusta del Tank 300 convive con un abitacolo orientato al comfort, caratterizzato da due display da 12,3 pollici, rivestimenti in pelle Nappa e sedili anteriori riscaldabili e ventilati. Per il conducente è disponibile anche la funzione massaggio, mentre il tetto panoramico, la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto e oltre venti sistemi di assistenza alla guida ampliano la dotazione dedicata all'utilizzo quotidiano.