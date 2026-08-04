Hennessey Blackbird, hypercar con il V8 aspirato da 850 cv che esalta il piacere di guida. Ha cambio manuale e trazione posteriore

Terza hypercar sviluppata da Hennessey Special Vehicles, dopo Venom GT e Venom F5, la Blackbird si ispira al ricognitore strategico statunitense Lockheed SR-71 Blackbird, da cui riprende il nome e che richiama con gli stabilizzatori verticali attivi. Realizzata per creare la massima connessione tra auto e conducente, presenta una scocca in fibra di carbonio, così come la carrozzeria, in modo da ridurre il peso a meno di 1365 kg. Mentre sotto le forme muscolose ed aerodinamiche troviamo un V8 aspirato da 6,2 litri, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, capace di erogare 850 CV a più di 9.000 giri attraverso la trazione posteriore.

Le prestazioni indicano uno scatto da 0 a 96 km/h coperto in 2,5 secondi ed una velocità massima di 354 km/h, ma, numeri a parte, il costruttore ha voluto realizzare una sportiva pensata per contrapporsi alle moderne hypercar sempre più potenti ma anche complesse, pesanti ed elettrificate, sottolineando come l'esperienza di guida rimanga significativa al di là delle performance. La Blackbird può contare su sospensioni adattive, ABS, controllo di trazione e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e punta sul carattere analogico ed l'abitacolo privo di schermi per favorire ulteriormente il feeling tra auto e conducente.

Questo non vuol dire che debba essere intesa solamente come una sportiva dura e pura; infatti è stata pensata anche per affrontare lunghi viaggi, per essere guidata a lungo, come si evince dal fatto che è stata progettata per percorrere oltre 1280 km al giorno e presenta accorgimenti relativi al comfort di marcia come un abitacolo più spazioso rispetto a quello di una Venom F5, forte di elevati standard di riduzione di rumore e vibrazioni e dotato di portabicchieri e vani portaoggetti. La produzione della Hennessey Blackbird sarà limitata a 71 esemplari per tutto il mondo, mente il prezzo richiesto è di 2,5 milioni di dollari, tasse escluse, poco meno di 2 milioni e 172 mila euro al cambio attuale.