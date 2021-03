"Hey Google" per la famiglia Fiat 500: per l'assistente virtuale è il debutto su un'auto

TORINO - L'assistente virtuale più intelligente del mondo si mette per la prima volta al servizio di un'auto: Hey Google debutta sulla gamma trasversale della Fiat 500 (dalla berlina alla Cabrio al crossover 500X, alla familycar 500L, per ora non ancora sull'elettrica 500e per scelta di marketing). Una collaborazione esclusiva che battezza la nuova serie speciale di una famiglia di successo declinata in tutte le sue variabili, che hanno conquistato finora 3,5 milioni di clienti globali. E' una felice e innovativa aggregazione fra il top tecnologico e un mondo riconosciuto di coolness, design e iconicità italiana.

L'interessante proposta nasce grazie all’integrazione tra Mopar Connect e l’Assistente Google, che insieme operano attraverso l’action “My Fiat”. Il cliente può connettersi alla propria auto da remoto anche quando non è a bordo. Parlando normalmente, potrà chiedere e ricevere informazioni sulla vettura e interagire con essa attraverso lo smartphone o utilizzando il Google Nest Hub, lo smart display incluso nel Welcome kit consegnato al momento dell’acquisto di un modello della Famiglia 500 Hey Google.

Perché Fiat e perché proprio la 500? Lo hanno spiegato in una web conference il senior brand manager di Fca, Charles Fuster, e il marketing director di Google Italia, Vincenzo Riili: "Un abbinamento spontaneo, perché i due marchi hanno la stessa comune vocazione di trasmettere tecnologia, innovazione e attrazione nei confronti di una clientela in prevalenza giovane e ormai abitualmente connessa".

La serie speciale 500 Hey Google costerà in media mille euro più dell'omologo modello tradizionale, così la 500 ha un listino che parte da 18.000 euro, la Cabrio da 20.700, la X da 23.700 e la L da 20.350. Ma in fase di lancio la gamma 500 parte da 12.500 euro grazie agli incentivi statali e al finanziamento Fca Bank, che propone diverse soluzioni anche di leasing e vantaggi aggiuntivi da 1.500 a 2.000 euro a seconda dei modelli.

Come funziona in pratica l'Assistente? Ovunque ci si trovi, anche seduti sul divano di casa, sarà sufficiente pronunciare le parole “Hey Google, chiedi a My Fiat…” per sapere, ad esempio, dove è stata parcheggiata l’auto, quanto carburante è disponibile, dove si trova l’officina autorizzata più vicina, quanti chilometri abbiamo percorso nella giornata e quanto carburante è disponibile. E ancora, se abbiamo chiuso le porte della nostra auto o abbiamo lasciato aperto il bagagliaio.

L’assistente Google sarà inoltre in grado di impartire comandi come il blocco e lo sblocco delle porte e il lampeggio delle luci di emergenza. Con l’action My Fiat, quindi, essere connessi alla propria auto non è mai stato così semplice, perché è sempre a portata di voce sul proprio smartphone e sugli smart speaker e display di Google Nest. Alle funzionalità supportate dall’assistente Google si aggiunge la possibilità di attivare la ricezione di notifiche sul proprio smartphone se la vettura esce da una zona predefinita o, ancora, se chi è alla guida usa l’auto a una velocità troppo elevata rispetto a quella impostata.

La serie speciale prevede una livrea cool, giocata su colori essenziali come il Bianco e il Nero Lucido del tetto e delle calotte specchi, oltre naturalmente al badge dedicato, mentre entrambi i montanti centrali sono decorati con elementi ispirati ai colori di Google.

All’interno, stesso motivo sul rivestimento dei sedili con etichetta Hey Google ricamata e la fascia plancia si presenta nel colore argento opaco con logo 500 bianco. La firma Hey Google appare anche sulla schermata di benvenuto del display di bordo 7” touchscreen: un’animazione che vede comparire la caratteristica “molecola”, per poi passare alla G di Google che lascia infine spazio al logo Fiat.