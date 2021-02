Highlander, la Toyota tutta spazio e comfort. Il Suv al vertice della gamma è lungo quasi 5 m ed ha una raffinata powertrain ibrida

ROMA - La Toyota Highlander arriva in Europa dopo 20 anni di onorato servizio in Nordamerica e Russia per porsi al vertice della gamma a ruote alte del costruttore numero 1 al mondo in attesa della Yaris Cross che formerà con la RAV4 e C-HR un poker tutto ibrido. Del resto, l’elettrificazione riguarda già il 70% delle Toyota e Lexus vendute in Italia ed è la carta vincente per proporre anche da noi un suv lungo 4,97 metri, largo 1,93 e alto 1,75 metri. L’Highlander dunque è imponente, ma il suo stile risulta equilibrato, persino filante, ben sostenuto dai suoi fianchi lisci che diventano muscolosi in corrispondenza dei parafanghi. L’abitacolo è a 7 posti e modulabile manualmente.

La terza fila è da usare solo se necessario anche se i 332 litri di bagagliaio sono tutt’altro che disprezzabili. In 5 invece vi sono 865 litri, calcolati fino al tetto, e 579 fino al telo il cui modulo è facile da sistemare, grazie agli attacchi estraibili e alla possibilità di riporlo sotto il piano senza impacci per le operazioni di carico.

Il vano ha una forma regolare in ogni configurazione e arriva fino a 1.909 litri abbattendo il divano della seconda fila. Ciascuna delle porzioni 60/40 può essere regolata e traslata per 180 mm così da ripartire a piacimento lo spazio tra passeggeri e bagagli. I sedili anteriori sono elettrici con memorie, riscaldati e ventilati, ci sono il climatizzatore trizona, tante prese per la ricarica (tranne che per la terza fila) e ampi vani portaoggetti. La strumentazione è corredata dall’head-up display, il sistema infotelematico può avere uno schermo da 8 o 12,3 pollici e la plancia ha un’impostazione classica. La dotazione di sicurezza è completa poiché permette la guida autonoma di livello 2 e la frenata autonoma tiene contro di pedoni, ciclisti e dei veicoli che provengono dal lato opposto agli incroci. La visibilità, aspetto critico per un’auto di questa stazza, è assistita da specchietti esterni di grandi dimensioni e da quello interno collegato alla telecamera posteriore, ma ce ne sono altre 3 per assicurare la visione a 360 gradi in manovra.

In ogni caso, la vettura si arresta automaticamente se c’è un ostacolo o se un veicolo sta sopraggiungendo mentre si esce in retromarcia da uno stallo. La Highlander condivide con la RAV4 la piattaforma GA-K e il sistema ibrido formato dal 4 cilindri 2,5 litri a ciclo Atkinson e tre motogeneratori elettrici, uno dei quali dedicato alle ruote posteriori per assicurare la trazione integrale, gli altri due integrati nella trasmissione che funge anche da cambio a variazione continua. La potenza massima è però stata innalzata a 248 cv per una velocità di 180 km/h e uno 0-100 km/h in 8,3 secondi. Toyota dichiara un consumo di 7,2-6,6 litri/100 km pari a 162-149 g/km di CO2 (WLTP) che significa il miglior rapporto tra potenza ed emissioni del segmento. La Highlander ha un assetto morbido sulle sconnessioni e in curva ha un rollio sensibile, ma non si scompone mai. Guidata assecondando la sua indole e il sistema ibrido, è fluida, silenziosa e consuma anche poco. In autostrada si sente qualche fruscio e, se si schiaccia l’acceleratore, spinge con decisione, più di quanto l’aumento di regime del 4 cilindri lasci percepire.

La Toyota Highlander ha un listino che parte ufficialmente da 52.200 euro, ma al lancio c’è uno sconto di 5.000 euro sull’allestimento di ingresso Trend che diventa addirittura di 7.000 euro sul Lounge e sull’Executive. Quindi conviene orientarsi direttamente su quelli dalla dotazione più ricca. Volendola finanziare, la formula Pay Per Drive Connected parte da 349 euro per 36 mesi, garantisce il valore residuo e permette di rivedere la rata in base alle percorrenze effettive. Per avere tutto incluso, il noleggio a lungo termine di Kinto One ha canoni a partire da 459 euro (Iva esclusa) per 36 mesi e 45.000 km. Toyota Motor Italia conta nel 2021 di vendere 500 Highlander, equamente distribuite tra privati e flotte.