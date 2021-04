HR-V diventa ibrida offrendo più spazio e tecnologia. Crossover Honda ha uno stile più pulito e moderno

Terza generazione per la Honda HR-V che si rilancia nel segmento dei suv più compatti con uno stile nuovo, più spazio, più sicurezza e più tecnologia offrendosi, così come per la Jazz e la CR-V, solo con propulsione ibrida con l’obiettivo di elettrificare completamente la gamma Honda entro il 2022.

La nuova HR-V ha uno stile diverso, ma nasce sullo stesso pianale della precedente, profondamente modificato. Prima di tutto, le forme sono più sportive e decisamente più lisce e semplificate, a tal punto che la calandra è integrata e le fessure appaiono come fessure del corpo vettura. Il lunotto posteriore è più inclinato, lo sbalzo anteriore è più corto e la linea di cintura più dritta incrementando così l’ampiezza delle superfici vetrate e migliorando la visibilità. Le dimensioni, ancora soggette al progresso di omologazione, dovrebbero essere invariate, dunque la lunghezza sarebbe di 4,30 metri, ma l’altezza è calata di 20 mm mentre il corpo vettura è più distante dal terreno di 10 mm per la presenza delle ruote montate su cerchi da 18 pollici di serie. Anche l’aerodinamica è stata migliorata, sia nella scorrevolezza sia nella diminuzione della portanza a vantaggio dell’efficienza e della stabilità.

Completamente diverso anche l’abitacolo. La plancia ha uno stile più regolare, con lo schermo da 9 pollici del sistema infotelematico aggiornabile over-the-air. Ovviamente ci sono Android Auto e Apple Carplay (anche wireless). Innovativo il sistema di climatizzazione che sfrutta bocchette laterali a L che, indirizzando il flusso verso il tetto e i finestrini, dovrebbero eliminare le fastidiose correnti d’aria. È stata mantenuta la disposizione del serbatoio sotto i sedili anteriori e migliorata l’abitabilità, in particolare per i sedili anteriori che godono di 35 mm in più per le gambe e di uno schienale più inclinato di 2 gradi. La posizione del punto anca è stata sollevata di 10 mm. È stato poi mantenuto il sistema Magic Seat che permette di avere spazio sottostante alla seduta, che è sollevabile per ospitare oggetti grandi, e ampliare il bagagliaio con un sola mossa ricavando un piano perfettamente liscio. A questo proposito, la soglia di carico è stata abbassata e il portellone ha una funzione di prossimità che permette di aprirlo e chiuderlo semplicemente avvicinandosi e allontanandosi dalla vettura.

Non ci sono ancora dati sulla capacità, ma secondo la Honda si possono infilare due mountain bike da adulto (con le ruote anteriori smontate) e anche l’accessibilità all’abitacolo è stata resa più agevole. Migliorati anche i dispositivi di assistenza alla guida. Il sistema di frenata automatica d’emergenza ora riconosce i pedoni anche di notte (ciclisti e motociclisti di giorno) e le vetture che provengono dalla direzione opposta. L’ACC ha un’azione più precisa nelle fasi di sorpasso e di cambio corsia tenendo conto anche dell’angolo di sterzo e delle accelerazioni laterali. Il sensore per l’angolo cieco vede oggetti già a 25 metri di distanza grazie al radar, tecnologia utilizzata anche per il sistema che segnala l’arrivo di veicoli quando si esce da una parcheggio in retromarcia. Per la prima volta, la HR-V è dotata anche del sistema di controllo della velocità in discesa. Per l’Europa non si saranno versioni a trazione integrale.

Il sistema di propulsione ibrido è derivato da quello della Jazz, ma è stato potenziato da 80 kW a 96 kW con 253 Nm di coppia. Lo schema è invariato, così come la logica di funzionamento. All’avvio, il sistema funziona come un ibrido in serie nel quale il motore di trazione è quello elettrico, affiancato da un altro che funge da generatore. A velocità medie, il sistema diventa parallelo perché una frizione permette all’1.5 a benzina di collegarsi alle ruote. Il ruolo del 4 cilindri a ciclo Atkinson diventa preponderante alle velocità più elevate. La batteria agli ioni di litio è posizionata sotto il vano di carico e, rispetto alla Jazz, ha una potenza più elevata. Il pilota può scegliere tre stile di guida (Normal, Eco e Power) e la modalità B per aumentare la decelerazione e il recupero dell’energia, oppure regolarla utilizzando le palette dietro al volante. La nuova Honda HR-V arriverà nei concessionari entro la fine del 2021.