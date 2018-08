Honda HR-V, si rinnova il piccolo Suv giapponese: look dinamico e motori più ecologici

ROMA - Tempo di cambiamenti per la Honda HR-V che, a tre anni dall’introduzione sul mercato, introduce piccole migliorie per rinfrescare l’aspetto del piccolo Suv giapponese e adeguarlo alle esigenze dei tempi, non ultime quelle riguardanti le emissioni inquinanti dei propri motori.

HR-V per noi, Vezel in Giappone. Presentata dapprima in Giappone nel 2013 con il nome di Vezel e dall’inizio del 2015 nel resto del mondo con la denominazione che invece tutti conosciamo, la HR-V sarà un po’ più “cromata”, in particolare nella calandra, ma anche nella parte posteriore e per il terminale di scarico, Diversi anche i gruppi ottici, ora interamente a Led con quelli anteriori che presentano una forma diversa e quelli posteriori hanno una lente più scura con una differente combinazione cromatica interna. Diversi anche i paraurti, con quelli anteriori che presentano prese d’aria diverse e nuovi alloggiamenti per le luci di profondità.

Sedili diversi, ma sempre magici. In attesa di vedere l’abitacolo, la Honda annuncia qualche modifica anche in questo caso con sedili dotati di cuscini con imbottiture diverse, rivestimenti in tessuto e pelle e cuciture doppie. Rimane identica invece la conformazione del divano posteriore dotata del famoso sistema Magic Seat che permette di abbattere gli schienali e le sedute in un colpo solo portando la capacità da 453 a 1.533 litri (un record per la categoria) per una modularità e uno sfruttamento dello spazio pressoché totale. Per migliorare il comfort acustico, ci sarà il sistema di soppressione attiva del rumore che, attraverso l’impianto audio di bordo, emette onde sonore uguali e contrarie

Dal millecinque al diesel. In attesa di avere altre informazioni anche sulle dotazioni che riguardano il comfort e la sicurezza, si sa già che la HR-V avrà ancora l’1.5 a benzina da 130 cv ulteriormente migliorato per ridurre gli attriti grazie ad una particolare superficie di rivestimento per le canne dei cilindri e per la catena di distribuzione. Il cambio è manuale o automatico CVT con modalità sequenziale a 7 rapporti. Con questa soluzione l’accelerazione da 0 a 100 km/h scende da 10,7 a 11,2 secondi ma ne guadagnano i consumi con un valore dichiarato di 5,3 litri/100 km pari a 121 g/km. Nel 2019 arriveranno anche la versione turbo e il diesel 1.6 da 120 cv, anch’esso aggiornato per le normative Euro 6D-Temp. Non si fa invece menzione della versione ibrida che esiste sin dal 2014, ma è venduta solo in Giappone.