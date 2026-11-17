La Hongqi EHS4 racconta il passaggio di un marchio storico cinese verso un prodotto pensato per gli automobilisti europei. Fondata nel 1958 e parte del gruppo FAW, la casa amplia la propria offerta con un SUV elettrico che riunisce riferimenti alla tradizione orientale e un lavoro di progettazione svolto anche a Monaco di Baviera. Il punto di partenza tecnico è un’autonomia dichiarata fino a 470 chilometri, mentre la gamma italiana si articola in due allestimenti.

Un design tra Cina ed Europa. Il legame con le origini emerge soprattutto nella tinta Celadon, un verde che prende ispirazione dalle ceramiche di Longquan. A definire il volto della vettura sono invece i gruppi ottici denominati Eyes of Infinite Allure. Il centro di design di Monaco ha contribuito a un progetto che il marchio descrive come un incontro tra cultura asiatica e neoclassicismo europeo, sviluppato per le esigenze del mercato continentale.

L’abitacolo e la vita a bordo. All’interno, il dettaglio sul quale Hongqi richiama l’attenzione è il Crystal Control Knob, il comando che caratterizza l’ambiente di bordo. Accanto alla ricerca stilistica, il progetto mette al centro la distribuzione dello spazio interno: il costruttore dichiara un indice di utilizzo dell’87,4%, senza illustrarne il metodo di calcolo. Dimensioni esterne e capacità del bagagliaio restano da precisare, così come le caratteristiche del sistema multimediale.

Autonomia, ricarica e sicurezza. Per gli spostamenti quotidiani e i viaggi, la EHS4 mette sul tavolo fino a 470 chilometri di autonomia dichiarata e una ricarica rapida indicata in circa 20 minuti. Non sono precisati il ciclo di omologazione e l’intervallo percentuale di ricarica, né la capacità della batteria. Sul fronte della sicurezza sono annunciati sette airbag e sistemi di assistenza alla guida, dei quali devono essere dettagliate le singole funzioni.

Due versioni e i prezzi di lancio. L’offerta italiana parte dalla T1, proposta a 35.900 euro di listino e a 32.900 euro al lancio. La T2 sale a 37.900 euro, che diventano 34.900 euro con la promozione iniziale: 3.000 euro di riduzione per entrambe e una distanza di 2.000 euro tra le versioni. Restano da conoscere le differenze di equipaggiamento e le condizioni dell’offerta, compresa la sua durata.