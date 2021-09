HR-V, il Suv full hybrid Honda con prestazioni e dinamica di guida al top. Maggiore potenza e più rigidità della scocca

La nuova generazione di Honda HR-V, il suv compatto della casa di Tokyo, è stata progettata con grande attenzione al piacere e al comfort di guida. Rispetto al modello precedente, la nuova declinazione del suv ha una struttura della scocca più rigida e beneficia di importanti migliorie alle sospensioni, allo sterzo e al sistema frenante. Questo garantisce una risposta più precisa agli input del guidatore, per offrire un'esperienza di guida più sicura, appagante e confortevole.

Disponibile solo in versione full hybrid, il nuovo HR-V è stato sviluppato per essere efficiente e piacevole da guidare. Il propulsore a due motori e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), disponibile anche sulla nuova Jazz, offre soluzioni innovative sviluppate nel corso dei 20 anni di storia dell'ibrido Honda. È stato infatti sottoposto a una serie di revisioni che hanno dovuto tener conto delle dimensioni e della massa aggiuntiva del suv rispetto a Jazz. La potenza e la coppia sono state portate rispettivamente a 96 kW (131 CV) e 253 Nm, mentre il rapporto finale della trasmissione è stato ridotto per ottenere performance di guida migliori.

Il sistema di batterie e:HEV del nuovo HR-V ha una densità di energia superiore che permette al propulsore di generare una maggiore potenza. Il numero di celle della batteria è stato aumentato del 25%, passando dalle 48 celle della Jazz e:HEV alle 60 di HR-V. Questa maggiore capacità della batteria permette al nuovo HR-V di garantire prestazioni di guida tipiche di un suv di categoria superiore.

L'attenzione degli ingegneri si è inoltre concentrata sull'aumento della rigidità e della resistenza alla torsione del piantone dello sterzo, per una maggiore fluidità nei cambi di direzione. L'ingresso in curva è più diretto e preciso, con una sensazione molto più lineare in manovra rispetto alla precedente generazione, tutto per aumentare sicurezza e maneggevolezza.