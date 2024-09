Huawei e Chery svelano il suv coupé Luxeed R7. Big telefonia fornisce batterie, elettronica e software

Il colosso cinese dell'elettronica Huawei si rafforza ancora nel mondo dell'automotive non solo come fornitore di primo (e qualificato) livello di tutti gli elementi e le tecnologie che contribuiscono a rendere competitiva un'auto elettrica, soprattutto nel mercato locale, ma anche come costruttore. Spicca in questo senso la notizia che arriva da Harmony Intelligent Mobility Alliance (Hima) l'alleanza per le auto intelligenti di Huawei, che ha ufficialmente lanciato in collaborazione con Chery sul mercato il suv coupé Luxeed R7. Il lancio, segnala il sito gasgoo.com nel riportare la notizia, è avvenuto all'evento autunnale di Huawei, che si è svolto nei giorni scorsi a Pechino.

Proposto in Cina al corrispettivo di 33.200 euro, questo nuovo modello si rifà al concetto di design OneBox, che offre una grande spaziosità e al tempo stesso ha permesso di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx pari a 0,219. Costruito sulla piattaforma Tuling, Luxeed R7 integra a tecnologia intelligente per migliorare confort, qualità di guida e sicurezza. Utilizza batterie 800 Volt insieme al sistema di guida intelligente avanzato Huawei ADS 3.0 e alla gestione intelligente delle funzioni in abitacolo HarmonyOS. Nella versione Ultra la R7 eroga una potenza totale di 365 kW, ed accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Può raggiungere un'autonomia massima di 802 km. Il nuovo modello misura 4.956 mm di lunghezza, 1.981 mm di larghezza e 1.634 mm di altezza, con un passo di 2.950 mm.