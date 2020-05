Hyundai Kona Electric, con le Michelin Primacy 4 aumenta l'autonomia: in città arriva a 660 km

MILANO - Cambio gomme per la Hyundai Kona Electric. Una variabile, che unitamente al powertrain dell'elettrica coreana, ha consentito un ulteriore miglioramento delle prestazioni. Particolarmente significativo quando si tratta della versione da 64 kWh, ovvero della variante con il pacco batterie dotato della maggiore capacità e pertanto capace di garantire la maggiore autonomia al Suv coreano. Perché l'avvento in primo equipaggiamento delle Michelin Primacy 4, ha aumentato il range di utilizzo di Kona Electric, tanto che secondo il ciclo combinato di omologazione WLTP, si è passati da 449 km a 484 km, che si traducono in 660 km di autonomia se il riferimento fosse soltanto alla guida urbana. Ovviamente tale incremento ha riguardato pure la versione d'ingresso di Kona Electric, quella con il pacco batteria da 39 kWh. Quest'ultima passa infatti a 305 km di autonomia rispetto ai precedenti 289, che salgono a quota 435 km in ambito cittadino, sempre in riferimento agli standard WLTP. In virtù di tali miglioramenti, gli allestimenti vengono rinominati XPRIME+ ed EXELLENCE+.

Tutte le vetture prodotte a partire dal mese di giugno saranno equipaggiate con i nuovi pneumatici beneficiando dell’aumento di autonomia. A tal proposito da sottolineare che il Suv elettrico Hyundai, oltre che in Corea del Sud, da marzo viene prodotto pure nello stabilimento in Repubblica Ceca.

Hyundai Italia ha attivato una formula agevolata per consentire l'acquisto di Kona Electric. Si chiama By Mobility e, in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 4, consente di entrare in possesso di una Kona Electric con batteria da 39 kWh, oltre ad avere accesso ad un voucher scaricabile attraverso il sito hyundai.it, che comprende RCA, polizza furto incendio, garanzia cristalli, atti vandalici ed eventi naturali.