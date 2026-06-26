Hyundai aggiorna la i30 con il Model Year 2027. Più sicurezza e personalizzazione per la 5 porte o wagon coreana

Hyundai aggiorna la i30 con il Model Year 2027 introducendo una novità dedicata alla sicurezza: il sistema Next Generation eCall con connettività 5G, che rende ancora più affidabile la chiamata automatica ai servizi di emergenza. La gamma resta disponibile nelle varianti 5 porte e Wagon, mantiene gli stessi prezzi del MY26, con un listino che parte da 28.350 euro per la berlina e da 29.850 euro per la station wagon. A completare l'offerta della nuova i30 ci sono le motorizzazioni benzina già conosciute, con il 1.0 T-GDI da 115 CV abbinato al cambio manuale a sei rapporti e il 1.6 T-GDI da 150 CV disponibile con trasmissione automatica DCT a sette marce, entrambi proposti su entrambe le carrozzerie.

La 5 porte continua a puntare su compattezza e agilità, mentre la Wagon si distingue per una maggiore capacità di carico, con un bagagliaio fino a 1.650 litri e le barre sul tetto di serie. Restano in gamma gli allestimenti Business e N Line. Il primo offre già una dotazione completa con fari Full Led, quadro strumenti e display da 10,25 pollici, navigazione, Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, ricarica wireless, servizi Bluelink Lite e sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

La versione N Line, invece, aggiunge un look più sportivo con dettagli estetici dedicati, cerchi in lega specifici e un abitacolo caratterizzato da volante sportivo, cuciture rosse e pedaliera in metallo. Tra le novità del MY2027 debutta infine la nuova tinta Cypress Green, disponibile di serie, che amplia le possibilità di personalizzazione della gamma insieme alle diverse configurazioni di allestimento e agli elementi dedicati allo stile della vettura.