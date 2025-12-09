Hyundai allarga la gamma della Tucson: arriva la versione Plug-in Hybrid da 288 cv

Hyundai amplia la gamma Tucson Model Year 2026 con l'introduzione della nuova motorizzazione Plug-in Hybrid che raggiunge una potenza di 288 cv e viene proposta sia in versione integrale che a trazione anteriore a un prezzo di listino che parte da 46.450 euro. Affiancandosi alle motorizzazioni benzina, Diesel mild-hybrid e full-hybrid già disponibili, la nuova variante Phev si basa sul motore 1.6 T-GDI da 180 cv abbinato a un elettromotore alimentato da una batteria da 38,3 Ah ed un cambio automatico a sei rapporti.

Il sistema è in grado di raggiungere un potenza complessiva di 288 cv e 265 Nm di coppia, garantendo prestazioni brillanti e risposta immediata. L'evoluzione del powertrain permette di sfruttare al massimo la guida in elettrico nei tragitti quotidiani, lasciando al motore termico il compito di garantire autonomia estesa e sicurezza anche nei lunghi percorsi. La casa coreana dichiara che Tucson Phev 288 cv è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi (7,6 secondi per la versione 4WD) e di raggiungere una velocità massima di 206 km/h. L'introduzione della versione ibrida ricaricabile non comporta modifiche alla struttura della gamma, che resta articolata negli allestimenti Business, Exellence e N Line, questi ultimi due disponibili anche con trazione integrale.