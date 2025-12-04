Hyundai, arriva in Italia il nuovo Nexo: il Suv a idrogeno con 826 km di autonomia

Hyundai apre gli ordini di Nexo, la seconda generazione del suv elettrico a celle a combustibile a idrogeno del marchio che debutta in Italia con due allestimenti a un prezzo di listino di 72.600 euro. Frutto di circa 30 anni di esperienza, Nexo rappresenta la terza generazione di suv fuel cell di Hyundai, dopo ix35 Fuel Cell lanciata nel 2013 e seguita nel 2016 dalla prima generazione di Nexo, e conferma la strategia di elettrificazione diversificata del marchio: dai veicoli elettrici a batteria fino ai veicoli elettrici a celle a combustibile, passando attraverso le diverse motorizzazioni ibride. Il cuore tecnologico della nuova Nexo è la sua avanzata architettura fuel cell con nuova cella a combustibile ottimizzata abbinata ad un motore elettrico che eroga 204 CV (150 kW) e 350 Nm di coppia. Il sistema è in grado di raggiunge fino a 826 km nel ciclo misto WLTP.

Realizzata con il nuovo linguaggio stilistico, battezzato Art of Steel, Nexo mostra volumi scolpiti che creano robustezza strutturale. Elevata è la cura aerodinamica di frontale e fiancate e il nuovo disegno dei cerchi disponibili da 18 o 19 pollici. All'interno dell'abitacolo lo spazio è stato ottimizzato grazie alla posizione ribassata della plancia e il conducente può contare sul doppio display curvo da 12,3», che integra strumentazione e infotainment in un unico arco digitale. Le superfici sono ricoperte con materiali sostenibili che rendono minimalista e accoglienze l'ambiente. Anche il bagaglio è più grande e accoglie ora fino a 510 litri. Infine, sul fronte della sicurezza, il pacchetto Hyundai SmartSense copre l'intero spettro delle funzioni di assistenza alla guida più avanzate per supportare il conducente in ogni contesto.