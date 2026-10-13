Hyundai Bayon: la seconda generazione cambia volto, diventa un Suv e introduce il full hybrid

PARIGI - Resta invariato il nome ma in realtà è una vettura tutta nuova. La Hyundai Bayon cambia pelle e si prepara a giocare un ruolo da protagonista nel segmento dei Suv compatti. Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026, la seconda generazione abbandona le forme morbide del modello precedente per adottare un design più muscoloso, proporzioni maggiorate e un abitacolo profondamente rinnovato. A crescere sono anche le dotazioni tecnologiche e il comfort, mentre la gamma si prepara ad accogliere per la prima volta una motorizzazione full hybrid, attesa nel 2027.

Il salto generazionale si traduce in un’identità più marcata, con la Bayon che assume le sembianze di un vero Suv, pur mantenendo dimensioni adatte all’utilizzo urbano. Lunga 4,245 metri, larga 1,81 e alta fino a 1,57 metri, con un passo di 2,60 metri, la nuova coreana guadagna rispetto alla precedente serie 6,5 centimetri in lunghezza e 3,5 in larghezza. Le proporzioni più imponenti sono accompagnate da un’altezza da terra maggiorata e da una carrozzeria caratterizzata da superfici scolpite.

Il design segue il linguaggio stilistico Art of Steel di Hyundai, riconoscibile per le linee tese, i volumi netti e i passaruota pronunciati. Il frontale si distingue per il cofano dalle forme marcate e la firma luminosa orizzontale a tutta larghezza, abbinata ai proiettori a Led con funzione Static Bending Lights. La vista laterale è caratterizzata dalle protezioni a contrasto, dai montanti neri e dalle barre sul tetto, mentre al posteriore la grafica dei gruppi ottici richiama quella anteriore. I cerchi in lega arrivano fino a 18 pollici.

Per chi cerca un aspetto più sportivo è disponibile la versione N Line, riconoscibile per le finiture nero lucido, gli elementi aerodinamici dedicati e il diffusore posteriore con doppi terminali di scarico integrati. Specifici anche gli interni, con sedili rivestiti in tessuto e similpelle scamosciata. La personalizzazione comprende inoltre tre tinte opache, Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte e Fierce Red Matte, che ampliano le possibilità di scelta.

Tutto nuovo anche l’abitacolo. La plancia dela nuova Bayon può integrare in un unico elemento panoramico curvo il quadro strumenti digitale e il display del sistema multimediale, entrambi da 12,3 pollici. L’impostazione tecnologica non rinuncia alla praticità, grazie alla presenza di comandi fisici dedicati alle funzioni principali.

La connettività comprende Apple CarPlay e Android Auto wireless, la ricarica a induzione per lo smartphone e la Hyundai Digital Key 2, che permette di sbloccare e avviare la vettura attraverso uno smartphone o uno smartwatch compatibile. A seconda dell’allestimento è disponibile anche l’impianto audio Bose Premium con otto altoparlanti, mentre l’Entertainment Package consente di accedere a servizi di streaming, tra cui YouTube, direttamente dal display dell’infotainment.

La crescita delle dimensioni esterne si riflette anche nell’abitabilità anche per chi si accomoda dietro dove sul divanetto posteriore, oltre agli schienali reclinabili, troviamo il bracciolo centrale con portabicchieri integrati e bocchette di ventilazione dedicate. In base alla versione, sono disponibili anche sedili anteriori riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldabili, climatizzatore automatico bizona e tetto panoramico apribile.

Il bagagliaio raggiunge una capacità di 440 litri nelle versioni con motore a combustione interna, con un vano supplementare sotto il piano di carico. La futura variante ibrida dovrà invece fare i conti con una capacità ridotta a 397 litri.

Al lancio la gamma della nuova Hyundai Bayon sarà articolata attorno al tre cilindri 1.0 T-GDI turbo benzina, proposto nelle versioni da 90 e 115 cv. La variante meno potente sarà abbinata al cambio manuale a sei rapporti, mentre quella da 115 cv potrà essere scelta anche con la trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce. Infine la trazione sarà esclusivamente anteriore.

La novità più importante arriverà successivamente con l’introduzione della motorizzazione 1.6 GDI full hybrid da 138 cv complessivi, che abbinerà un quattro cilindri a benzina a un motore elettrico e a un cambio a doppia frizione a sei rapporti. Il sistema sarà dotato di frenata rigenerativa adattiva, con possibilità di regolare il recupero di energia attraverso le palette al volante.

Un ulteriore passo avanti riguarda la sicurezza. Il pacchetto Hyundai SmartSense comprende, in base alla configurazione, l’Highway Driving Assist 2, il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera con visione a 360 gradi. Sono inoltre previsti sistemi di assistenza contro le collisioni anteriori, durante le manovre in retromarcia e in caso di traffico trasversale posteriore.

Prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di Izmit, la nuova Bayon arriverà nelle concessionarie italiane nei primi mesi del 2027. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma Hyundai punta a mantenere il modello competitivo all’interno del segmento, rafforzandone l’attrattiva attraverso un design più personale, una dotazione più ricca e l’arrivo dell’alimentazione full hybrid.