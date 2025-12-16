Hyundai Bayon my 2026, un motore turbo benzina potenziato e una gamma di allestimenti completamente rinnovata

Hyundai rinnova Bayon nella sua versione aggiornata al 2026, evoluzione dell'Urban Suv compatto che rafforza la propria proposta puntando su design, dotazioni tecnologiche avanzate e una gamma semplificata in cui spicca l’unità 1.0 T-GDi, un motore turbo benzina da 90 cavalli. Il modello si conferma pensato per un utilizzo quotidiano versatile, agile in città ma con lo spazio e la funzionalità tipiche di un Suv.

Bayon My26 è proposta con la motorizzazione benzina 1.0 T-GDi da 90 cv, omologata Euro 6E-Bis, abbinabile a cambio manuale a sei rapporti o automatico a doppia frizione Dct a sette marce, per privilegiare efficienza, fluidità di marcia e consumi contenuti, sia nell'uso urbano sia nei percorsi extraurbani. Sul piano stilistico, Bayon mantiene un design caratterizzato dalla firma luminosa orizzontale 'Seamless Horizon' e da paraurti ridisegnati che ne rafforzano la presenza su strada. L'abitacolo punta su spaziosità e praticità, con un bagagliaio tra i più capienti della categoria. La dotazione tecnologica può contare su display e navigazione da 10,25», compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi connessi Bluelink e aggiornamenti Ota. Ampia anche l'offerta di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, disponibili già dalle versioni di accesso.

La gamma My2026 si articola su tre allestimenti: XTech, Business ed Excellence. Il prezzo di partenza è fissato a 22.800 euro per la XTech, mentre la Business parte da 24.200 euro. Al vertice si colloca la Excellence, proposta da 27.600 euro, con dotazioni orientate a comfort e tecnologia, tra cui smart key, climatizzatore automatico, cruise control adattivo e sensori di parcheggio anteriori.