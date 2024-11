Hyundai Elantra N TCR Edition: la sportiva quotidiana. È la versione di serie della vettura che corre nel TCR

Nata dall'esperienza Hyundai nel TCR, il campionato turismo in cui il brand coreano ha trionfato in diverse occasioni, la Elantra N TCR Edition rappresenta la versione stradale della berlina sportiva impegnata nelle competizioni. Esteticamente si distingue per uno spoiler in carbonio regolabile al posteriore, per i cerchi forgiati da 19 pollici, e per un impianto frenante con pinze a quattro pistoncini. Non mancano le decalcomanie TCR Edition per gli esemplari che saranno disponibili in Corea del Sud, mentre, all'interno, spicca il volante rivestito in Alcantara con punto zero Performance Blue, che fa pandant con le cinture di sicurezza; completa il quadro il badge esclusivo TCR Edition.

Questo modello speciale sarà lanciato in Corea del Sud nel mese di dicembre e arriverà su altri mercati il prossimo anno. «Hyundai ha incorporato l'esperienza e la competenza accumulate negli sport motoristici nella Elantra N TCR Edition - ha affermato Joon Park, vice president N Brand Management Group - continueremo a migliorare il DNA di Hyundai N, in modo che gli amanti delle N possano provare il brivido degli sport motoristici nella loro vita quotidiana».