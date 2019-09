Hyundai i10 diventa "grande". Cresce passo e larghezza e fa il pieno di tecnologia

AMSTERDAM – Disegnata esternamente da un italiano, il 30enne milanese Davide Varenna, la rinnovata Hyundai i10 diventa “grande”. Un po' per via del passo allungato di 40 millimetri (2,45 metri) e dall'aumentata larghezza (20 millimetri in più, 1,68 metri). Ed un po' per via del motto con il quale ne viene accompagnato il debutto: “Go big”. «Rimarca ciò che proveranno i clienti scegliendo quest’auto senza compromessi, che può sembrare piccola, ma lascia il segno», sintetizza Andreas-Christoph Hofmann, vicepresidente marketing e prodotto di Hyundai Europa.



Il debutto per il grande pubblico è in programma al Salone di Francoforte (12 – 22 settembre), ma il costruttore coreano ne ha già anticipato le principali caratteristiche. Che includono una variante particolarmente “eco-friendly” (Hyundai punta ad emissioni sotto i 100 g/km di CO2) a quattro posti con cerchi da 14'' e diversi rapporti di cambiata. È disponibile anche la variante a cinque posti, sempre offerti in 3,67 metri di lunghezza. La revisione del design, più carico di personalità e sportivo, ha comportato anche l'abbassamento della linea di cintura ed il ridimensionamento dei montanti posteriori, soluzioni che assicurano anche una miglior visibilità a chi sta al volante. La capacità del vano bagagli (252 litri con i sedili in posizione normale), che fra l'altro ha anche una soglia di carico abbassata di quasi 3 centimetri, è tra le più importanti nella classe di riferimento.

Il costruttore assicura che l'aggiornata i10 offre «il più completo pacchetto di sicurezza del segmento A». Fra i sistemi di assistenza alla guida ci sono la Frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, la Gestione automatica degli abbaglianti, il Mantenimento attivo della corsia, il Rilevamento della stanchezza del conducente e dei limiti di velocità. Eventualmente anche con la retrocamera per le manovre di parcheggio, sulla citycar coreana è disponibile anche con un articolato pacchetto per la connettività, le cui funzioni sono accentrate nello schermo tattile da 8''. Ci sono l'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto e la ricarica wireless oltre alla piattaforma Connected Car ed i servizi I Live di Hyundai, gratuiti per 5 anni a chi opta per l'opzione con il sistema di navigazione.

La rinnovata i10 debutta con due motori a benzina Mpi: il tre cilindri da 1.0 litri da 67 cavalli e 96 Nm di coppia ed il quattro cilindri da 1.2 litri da 84 cavalli e 118 Nm. Entrambe le unità sono disponibili sia con il cambio manuale a 5 marce sia con la trasmissione automatizzata, sempre manuale ed a 5 rapporti, in ogni caso con il sistema Idle Stop & Go di serie. Tra le novità ci sono anche tre nuove tinte per gli esterni (10 in totale) per un totale di 22 combinazioni grazie al tetto nero o rosso a contrasto. Per gli interni, Hyundai offre invece quattro colori.