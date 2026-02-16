Hyundai, la i20 MY2026 alza di molto l'asticella: tecnologia di bordo e connettività sono di segmento superiore

Con il Model Year 2026, Hyundai i20 rafforza il proprio posizionamento nel segmento B puntando anche su tecnologia di bordo e connettività avanzata. L'aggiornamento introdotto da Hyundai porta infatti in dote un ecosistema digitale evoluto, pensato per migliorare esperienza d'uso, sicurezza e interazione tra vettura e conducente. Al centro dell'abitacolo spicca il sistema di infotainment con display touchscreen da 10,25 pollici, integrato visivamente con la strumentazione digitale. Una configurazione a doppio schermo consente una lettura immediata delle informazioni di guida e un accesso intuitivo alle funzioni multimediali e di navigazione.

Il sistema supporta la piena integrazione smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, affiancata da connettività Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi al volante. La piattaforma telematica Bluelink amplia ulteriormente le funzionalità, permettendo il controllo remoto di diverse impostazioni del veicolo e l'accesso a servizi connessi in tempo reale. Tra i contenuti più rilevanti figurano anche gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA), che consentono di mantenere costantemente aggiornati software di sistema e mappe di navigazione senza necessità di interventi in officina, migliorando nel tempo prestazioni e funzionalità del veicolo. La dotazione tecnologica è disponibile già dall'allestimento Connectline, che propone un pacchetto completo pensato per rendere accessibile la connettività avanzata nel segmento delle compatte.

Al vertice della gamma, l'allestimento Prime arricchisce ulteriormente l'esperienza digitale con contenuti orientati a comfort e qualità percepita, come ricarica wireless per smartphone e illuminazione ambientale. Accanto all'infotainment, resta centrale la sicurezza attiva con la suite Hyundai SmartSense, che integra sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, dal mantenimento attivo della corsia alla frenata automatica con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti.