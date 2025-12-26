Hyundai i20 my2026, l’evoluzione della compatta coreana. Debutta il motore turbo-benzina 1.0 litri Tgdi da 90 cv
Hyundai aggiorna la compatta i20, modello che da oltre vent'anni rappresenta uno punto di riferimento all'interno dell'offerta nel segmento B e proposta ora a un prezzo di listino che parte da 21.850 euro. Forte di quasi 140.000 unità vendute in Italia dal lancio della prima generazione, Hyundai i20 si aggiorna per offrire un design e un'esperienza di guida attuale.
Esteticamente si nota una forte vocazione sportiva e all'interno dell'abitacolo lo spazio e la cura dei dettagli non mancano. Sono due gli allestimenti (Connectline e Prime), entrambi disponibili con la nuova motorizzazione benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, che sostituisce le precedenti motorizzazioni e garantisce una risposta pronta e prestazioni brillanti in ogni condizione di utilizzo. È possibile abbinarlo sia al cambio manuale a 6 rapporti che alla trasmissione automatica a doppia frizione 7DCT.
Aggiornata e arricchita anche la suite di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Già dall'allestimento Connectline, alla base dell'offerta, propone un pacchetto ricco, che comprende: cerchi in lega da 16», cruscotto digitale da 10.25 pollici e, sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink, aggiornamenti tramite rete wireless (OTA) e Bluetooth con riconoscimento vocale. A questo, la versione Prime aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, retrovisori ripiegabili elettricamente e caricatore wireless per smartphone.