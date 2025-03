Hyundai Inster è il city-Suv elettrico pensato a misura di Italia. L'autonomia media arriva a 370 km

Con il suo debutto ufficiale sul mercato italiano, la nuova Hyundai Inster punta sulle dimensioni compatte a misura di strade e città del Bel Paese e tanto spazio all'interno da utilizzare all'insegna della versatilità. Le misure esterne ultracompatte del city-SUV secondo Hyundai si combinano alla qualità di guida elevata e a tanta tecnologia utile nella vita di tutti i giorni. L'obiettivo dichiarato di Inster è quello di interpretare in maniera innovativa la mobilità e proprio per questo il suo progetto ha messo in primo piano le esigenze attuali dei clienti italiani per gli spostamenti quotidiani, in città ma non solo. Inster rappresenta la quintessenza di Hyundai ed offre in appena 3,82 metri di lunghezza e 1,61 di larghezza, un concentrato di innovazioni, tra qualità ed affidabilità.

All'insegna della tecnologia EV, Hyundai Inster è disponibile in Italia in due configurazioni diverse: la prima è dotata di una batteria da 42 kWh che alimenta un motore da 97 CV per un'autonomia media di 327 km (WLTP), mentre la seconda è equipaggiata con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV con un'autonomia media che arriva a 370 km, che diventano 518 km nel ciclo urbano (WLTP). La ricarica rapida DC è di serie e permette di caricare dal 10 all'80% in 30 minuti. Inster prevede inoltre di serie anche il caricatore di bordo da 11 kW che ottimizza il tempo di ricarica anche sulle colonnine AC.