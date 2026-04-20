Hyundai Ioniq 3, la compatta che si fa notare. È una hatchback con linee distintive che offre oltre 490 km di autonomia

Per completare la gamma elettrica di Hyundai mancava soltanto il modello di ingresso. Ecco quindi la Ioniq 3, una hatchback compatta con linee moderne e distintive che offre oltre 490 km di autonomia e un livello elevato di finiture interne. Costruita sulla piattaforma E-Gmp a 400 Volt del gruppo, interpreta in maniera diversa il concetto di piccola auto da famiglia: si distingue volutamente dalla carrozzeria Suv che oggi è imperante sul mercato, pur offrendo comunque spazio e abitabilità interna degni di una vettura rialzata. Ancora da determinare il prezzo, ma ci possiamo aspettare una base di gamma che starà ampiamente al di sotto dei 30 mila euro.

Le forme scelte per la Ioniq 3 sono allineate a quelle degli altri modelli della famiglia elettrica di Hyundai: un frontale basso e proteso in avanti, fari orizzontali estremamente sottili e una mascherina a fascia che nascone i quattro puntini luminosi che identificano la lettera “H” in codice Morse e sono ripresi anche sulla coda e sul volante. La fiancata levigata accentua la sensazione di tono muscolare grazie a una linea dei finestrini che sale con decisione verso la coda. Il lunotto molto inclinato viene interrotto da uno spoiler che lo divide in due parti e migliora il coefficiente aerodinamico, che raggiunge 0,263. La Ioniq 3 è lunga 4.155 mm, larga 1.800 mm, alta 1.505 mm e ha un passo di 2.650 mm. Il peso si attesta invece sui 1.550 kg.

Sono due le motorizzazioni disponibili per la Ioniq 3. La versione Standard Range è equipaggiata con una batteria da 42,2 kWh con chimica Lfp (litio-ferro-fosfato), abbinata a un propulsore anteriore sincrono a magneti permanenti da 147 Cv e 250 Nm di coppia, per un’autonomia stimata che va oltre i 335 km. Per chi cerca percorrenze più lunghe è disponibile anche una Long Range con batteria da 61 kWh e chimica Nmc (nichel-manganese-cobalto), con motore da 135 Cv e 250 Nm di coppia: qui l’autonomia supera i 490 km. Le prestazioni sono molto vicine, con una velocità massima di 165 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi per la Standard e 9,6 per la Long Range. La ricarica avviene in corrente alternata con caricatore di bordo fino a 11 kW (optional quello da 22), oppure in continua dal 10 all’80% in 29-30 minuti.

L’interno della Ioniq 3 è molto curato nelle forme, con un volante compatto e sagomato per non nascondere il piccolo cruscotto digitale rettangolare molto sottile. Al centro della plancia trova invece posto uno schermo dell’infotainment da 12,9” di serie, oppure da 14,9” nella versione optional, sotto a cui si trovano i comandi fisici. Lo spazio interno è molto ampio per tutti i passeggeri e sono stati ricavati grandi spazi di stivaggio sia nella plancia incava che sotto al tunnel centrale. Il bagagliaio ha una capacità di 322 litri, a cui vanno aggiunti 119 litri del vano sottostante che portano il totale a 441 litri.