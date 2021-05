Hyundai Ioniq 5, il crossover elettrico è acquistabile online. Con la formula “click to buy” , la nuova piattaforma e-commerce

MILANO - Nuova Hyundai Ioniq 5 sarà lanciata in Italia su Hyundai ‘click to buy’, la nuova piattaforma del brand per l’acquisto di auto interamente via web. Il crossover 100% elettrico di medie dimensioni è il primissimo modello a nascere sulla piattaforma Hyundai E-GMP, fissando un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche sostenibili e innovative: tra queste la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), interni con materiali eco- friendly e sistemi di connettività e di guida assistita avanzati, che offrono la miglior esperienza di bordo assicurando al contempo la massima sicurezza. Ioniq 5 sarà disponibile in Italia con una gamma di powertrain elettrici: i clienti possono scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest’ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse. Con un prezzo di listino a partire da 44.750 euro, la versione d’ingresso Progress sarà disponibile con batteria da 58 kWh e trazione posteriore.

La versione top di gamma Evolution offrirà la batteria da 72,6 kWh e la trazione integrale AWD (disponibili sedili con funzione relax, Head- Up Display a Realtà Aumentata e tetto a pannelli solari). Primo modello Hyundai a offrire l’Highway Driving Assist 2, Ioniq 5 presenta un’autonomia massima con una singola carica di 481 km nel ciclo misto, e di 686 km nel ciclo urbano (WLTP) con un’efficienza di 16,8 kWh/100 km nel caso di configurazione a trazione posteriore e con batteria da 72,6 kWh. La versione con trazione integrale (AWD) abbinata alla batteria da 72,6 kWh è in grado di sprigionare una potenza combinata di 225 kW e una coppia massima di 605 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi.

Sarà ordinabile su Hyundai click to buy, la nuova piattaforma completamente digitale che consente di acquistare un veicolo Hyundai attraverso un percorso di acquisto interamente online. Click to buy rappresenta una soluzione di e-commerce end-to-end, in cui tutti possono entrare in contatto con il mondo Hyundai in modo semplice e intuitivo: l’esperienza cliente diventa più fluida e senza barriere fra on-line e off-line, nonché accessibile da qualsiasi dispositivo.