Hyundai Ioniq 6 N, software e performance insieme per una nuova esperienza di guida

Quando il software incontra la performance, la guida elettrica cambia dimensione. È la filosofia alla base della Hyundai Ioniq 6 N, la berlina supersportiva 100% elettrica sviluppata dal Brand N a partire dall'esperienza maturata nel motorsport. Ordinabile in Italia dallo scorso agosto, il modello punta non solo su potenza e accelerazione, ma su un insieme di soluzioni elettroniche, dinamiche e termiche progettate per rendere la guida più coinvolgente e precisa, soprattutto in circuito. Lo sviluppo della Ioniq 6 N segue i tre pilastri della filosofia N - Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sports Car - e mette al centro il rapporto tra conducente e vettura. A gestirlo è un software di controllo sviluppato internamente da Hyundai, che coordina i diversi sistemi dell'auto e adatta il comportamento dinamico allo stile e al livello di esperienza di chi guida.

Tra le tecnologie protagoniste c'è N e-Shift, il sistema che simula il funzionamento di un cambio a doppia frizione e riproduce le sensazioni tipiche di una vettura sportiva con motore termico. A questo si aggiunge N Active Sound+, con le tre modalità sonore Ignition, Evolution e Lightspeed, che forniscono riferimenti acustici e tattili utili anche nella gestione dell'acceleratore. L'N Grin Boost consente inoltre di portare temporaneamente la potenza fino a 650 CV per un massimo di 10 secondi, rispetto ai 609 CV normalmente disponibili. La vocazione della Ioniq 6 N emerge in particolare nelle funzioni sviluppate per la pista. N Track Manager permette di configurare tracciati personalizzati, cronometrare i giri e confrontare i propri tempi con una ghost car, mentre N Ambient Shift Light sincronizza l'illuminazione dell'abitacolo con la cambiata, indicando al guidatore il momento più adatto per intervenire. Insieme a N e-Shift e N Active Sound+, queste tecnologie mettono a disposizione riferimenti visivi, acustici e cronometrici durante la guida al limite.

A sostenere l'elettronica c'è un telaio sviluppato per gestire le prestazioni della berlina. I controlli dinamici possono essere ulteriormente personalizzati. N Drift Optimizer interviene sulla gestione della derapata in funzione delle capacità del conducente e delle condizioni del fondo, N Torque Distribution consente di modificare la ripartizione della coppia tra i due assi e N Pedal rende più rapidi i trasferimenti di carico in ingresso di curva, seguendo il principio del Corner Rascal. Anche la gestione termica è stata sviluppata pensando all'utilizzo in pista. Il sistema N Battery utilizza circuiti di raffreddamento indipendenti e tre modalità, Drag, Sprint ed Endurance, per portare la batteria alla temperatura ideale prima dell'impiego.

Al vertice della gamma elettrica Hyundai, Ioniq 6 N dispone di un powertrain bimotore a trazione integrale capace di sviluppare fino a 650 CV e 770 Nm di coppia. Con N Launch Control accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 257 km/h. La piattaforma E-GMP a 800 Volt consente di ricaricare la batteria dal 10 all'80% in circa 18 minuti, mentre l'autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP arriva a 487 chilometri. In Italia in un unico allestimento al prezzo di 78.000 euro.