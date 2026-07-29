Hyundai Kona debutta nell'allestimento Dark Line. Il Suv compatto si veste di nuovi elementi estetici e contenuti esclusivi

Hyundai amplia la gamma Dark Line con l'arrivo di Kona, il suv compatto che si veste di nuovi elementi estetici e contenuti esclusivi pensati per il mercato italiano. La nuova versione è già disponibile con prezzi a partire da 27.950 euro per la motorizzazione benzina 1.0 T-GDI da 115 CV e da 33.550 euro per la variante Full Hybrid da 138 CV, proponendo un mix di design distintivo, tecnologia e dotazioni avanzate. Con l'obiettivo di offrire una variante dal look più deciso, la nuova Kona Dark Line si distingue per una serie di dettagli specifici che ne accentuano il carattere sportivo ed elegante.

Tra questi spiccano il tetto nero a contrasto, gli specchietti coordinati, gli inserti esclusivi della calandra anteriore, i cerchi in lega neri da 18 pollici e il badge Dark Line sulle fiancate, soluzioni che contribuiscono a rendere il suv immediatamente riconoscibile su strada. All'interno dell'abitacolo trovano spazio il quadro strumenti digitale con display da 12,3 pollici, il sistema multimediale con navigatore, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink con aggiornamenti software da remoto e ricarica wireless per smartphone. La proposta include anche numerosi elementi dedicati al comfort, come il climatizzatore automatico bizona, il sensore pioggia, lo specchietto retrovisore interno fotocromatico e sedili con rivestimenti specifici e regolazioni studiate per migliorare l'esperienza di viaggio.

La configurazione degli interni mantiene inoltre la versatilità tipica di Kona, grazie ai sedili posteriori abbattibili e a una gestione degli spazi pensata per l'utilizzo quotidiano. Sul fronte della sicurezza, la nuova versione integra il pacchetto Hyundai SmartSense, che comprende diversi sistemi di assistenza alla guida tra cui il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di auto, pedoni e ciclisti, il controllo dell'attenzione del conducente e il riconoscimento della segnaletica con indicazione dei limiti di velocità.