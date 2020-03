Hyundai Kona Electric, arriva il Model Year 2020. Il nuovo caricatore abbatte i tempi di ricarica

MILANO - È ancora presto per parlare di restyling, ma la dicitura Model Year 2020 è assolutamente valida. Ovvero quella formula che serve ad indicare le migliorie di un modello, in termini di accessori e allestimenti, senza che venga rimaneggiata la carrozzeria. È questo il caso di Hyundai Kona Electric, il Suv a zero emissioni della casa coreana. Non mutano le specifiche tecniche, pertanto sono sempre due i pacchi batteria disponibili: quello da 39.2 kWh con autonomia fino a 289 km oppure da 64 kWh con percorrenza di 449 km con una sola ricarica (ciclo medio combinato WLTP).

La novità più importante riguarda la presenza di serie su tutta la gamma Kona Electric (e su tutti gli allestimenti) del nuovo caricatore di bordo trifase da 10.5 kW. Sulla versione da 64 kWh consente di abbattere i tempi di ricarica fino al 23%in caso di utilizzo di una colonnina di ricarica in corrente alternata o di una wallbox compatibile.

A bordo presenzia il servizio eCall, il sistema di chiamata di emergenza automatica che si attiva in caso di scoppio degli airbag, oppure premendo il tasto posizionato sopra lo specchietto retrovisore. Mentre il fronte dell'infotaiment si arricchisce del sistema telematico Hyundai BlueLink®, che può essere impiegato tramite app per smartphone, che consente una visione completa dello “status” della vettura, operando alcune modifiche pure da remoto.

La gamma Hyundai Kona Electric apre i battenti nel nome della versione d’ingresso Xprime, che porta in dote cerchi in lega leggera da 17", Multimedia System con schermo touchscreen da 7", connettività Android Auto e Apple CarPlay con retrocamera, Cluster SuperVision ad alta definizione da 7” e sensori di parcheggio posteriori. Ci sono poi il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia e il Sistema di Rilevamento della Stanchezza del Conducente a completare la dotazione standard.