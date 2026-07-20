Hyundai, l'evoluzione della Ioniq 5: per il crossover elettrico più tecnologia e una gamma semplificata

Hyundai aggiorna la sua Ioniq 5 con il Model Year 2027, introducendo una gamma profondamente rivista che punta a rafforzare la competitività del crossover elettrico sul mercato italiano. La novità principale riguarda la riorganizzazione degli allestimenti, accompagnata da un ampliamento della dotazione tecnologica e da nuove soluzioni dedicate alla sicurezza e alla connettività. La nuova gamma è ora articolata nei tre livelli XTech, Business e XClass, per una struttura che uniforma la nomenclatura agli altri modelli Hyundai e rende più semplice individuare la configurazione più adatta alle diverse esigenze di utilizzo. Tra le principali novità debutta il sistema In Cabin Camera, che monitora costantemente il livello di attenzione del conducente integrandosi con i dispositivi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Fa inoltre il suo ingresso il nuovo Next Generation eCall con connettività 5G, evoluzione del sistema di chiamata automatica d'emergenza che consente una trasmissione più rapida e precisa delle informazioni ai servizi di soccorso.

Ioniq 5 continua poi a distinguersi per la piattaforma elettrica E-Gmp a 800 Volt, che permette ricariche ad alta potenza, e viene proposta con due tagli di batteria. La versione d'ingresso abbina l'accumulatore da 63 kWh a un motore da 170 Cv con trazione posteriore, mentre la batteria da 84 kWh è disponibile sia nella variante Rwd da 228 Cv, accreditata di un'autonomia fino a 570 chilometri Wltp, sia nella configurazione Awd da 325 Cv, con doppio motore e percorrenza fino a 500 chilometri.

L'allestimento XTech, che rappresenta l'accesso alla gamma, offre già una dotazione completa comprendente il pacchetto Hyundai SmartSense, fari Full Led, cerchi in lega da 19 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, doppio display da 12,3 pollici, navigazione, Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink per dieci anni e aggiornamenti software over-the-air. La versione Business amplia i contenuti con una dotazione orientata a comfort e assistenza alla guida, introducendo la pompa di calore, il portellone elettrico, i sedili a regolazione elettrica, il caricatore wireless per smartphone e un'evoluzione dei sistemi Hyundai SmartSense, tra cui Highway Driving Assist 2 e Front Collision Avoidance 2.0.

Al vertice dell'offerta si colloca la XClass, caratterizzata da un'impostazione premium che comprende fari Wide Projection IFS, cerchi da 20 pollici, sedili in pelle ventilati con funzione Relaxation, Digital Key 2.0, head-up display e impianto audio Bose Premium. Questa versione è disponibile esclusivamente con la motorizzazione a trazione integrale da 325 Cv. La nuova Hyundai Ioniq 5 MY27 è già ordinabile in Italia con prezzi che partono da 42.800 euro per la XTech 63 kWh a trazione posteriore e arrivano a 58.900 euro per la XClass Awd da 325 Cv.