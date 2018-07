Hyundai Nexo, il presente a idrogeno targato coreano. Più di 660 km di autonomia

OSLO - Tra le alternative alle alternative, l’alimentazione a idrogeno sta tornando ad essere rilevante nel panorama automobilistico internazionale. Un esempio la nuova Hyundai Nexo, che rappresenta la seconda generazione di vetture Fuel Cell del Gruppo Coreano.

A differenza della precedente ix35 il nuovo Suv è realizzato su di una piattaforma dedicata. Ma la svolta green di Hyundai non si è limitata alla tipologia di alimentazione, perché (quasi) ogni componente di Nexo è votato alla tutela della ambiente. Così la scelta di vernici e rivestimenti può vantare numerose certificazioni, che attestano che si tratti di materiali ecologici.

Lo stesso design è votato a valorizzare l’efficienza aerodinamica. Come dimostrano le maniglie delle porte inserite all’interno della carrozzeria. Una scelta tecnica in linea con il potenziale della vettura.

Diverse le considerazione per gli interni, dove un tripudio di tasti e bottoni non mette in ordine le idee. La consolle centrale sospesa protende verso uno schermo touch da 12,3 pollici. Display dotato della funzionalità “split”, che permette di visualizzare può contenuti su finestre differenti. Anche il quadro strumenti sposa la logica del digitale, ma si limita a 7 pollici di grandezza.

L’anima di Nexo si misura però sotto pelle. Regione in cui un motore elettrico a magneti permanenti detta le regole del gioco: 163 cv di potenza massima (120 kW) e 395 Nm di coppia motrice. Ossia una velocità massima di 179 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. In questo frangente sono protagonisti anche il pacco batterie posizionato sotto il pianale del bagagliaio, da 1,56 kWh e i 3 tre serbatoi da 52,2 litri di idrogeno ciascuno. Quanto basta per assicurare un’autonomia dichiarata di 666 km (ciclo WLTP).

Non arriverà nelle concessionarie, ma da settembre sarà comunque disponibile per la vendita. Di fatto Nexo sarà acquistabile da società o aziende che hanno la possibilità di operare nell’ambito dell’idrogeno. Ecco perché verrano probabilmente istituite delle formule di finanziamento o di leasing particolari. In ogni caso il prezzo di partenza della Fuel Cell Nexo sarà di 69.000 euro.