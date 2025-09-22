Santa Fe full hybrid si aggiorna: il grande Suv di Hyundai ora ha più cv e accessori

Più potenza, nuovi accessori ed equipaggiamenti rivisitati per la Hyundai Santa Fe full hybrid 2026. L'aggiornamento della Suv coreana di segmento D prevede, innanzitutto, un incremento di 24 Cv della 'power unit', accompagnato da una migliore efficienza di esercizio. Oltre a sfoggiare due nuove tinte per i rivestimenti in pelle nappa, la model year vanta ora con il pacchetto Calligraphy la disponibilità della Digital Key 2.0: con questa chiave digitale è possibile aprire, chiudere e avviare il veicolo tramite smartphone o smartwatch, permettendo anche di condividere tali funzioni a distanza con altri utilizzatori del veicolo.

La proposta di vertice del portfolio italiano Santa Fe 2026 prevede, inoltre, nuovi cerchi in lega da 20», maniglia a scomparsa sul montante C, impianto audio Bose premium, Head-Up Display, doppio caricatore wireless, e poltrone di tipo premium. Invariati i listini italiani della sport utility ibrida coreana che partono dai 50.100 euro dell'allestimento Business. «L'aggiornamento del sistema full-hybrid - sottolinea un comunicato dell'importatore - garantisce un'esperienza di guida ancora più fluida e piacevole, con una potenza complessiva che è stata aumentata a 239 Cv dai precedenti 215 Cv, e miglioramenti in termini di efficienza che risultano in minori consumi ed emissioni.

La motorizzazione, basata sul 1.6 T-Gdi abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, è abbinabile alla trazione anteriore (2wd) o integrale (4wd) nelle configurazioni a 5 o 7 posti, offrendo così la massima versatilità per ogni esigenza di mobilità".