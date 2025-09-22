Santa Fe full hybrid si aggiorna: il grande Suv di Hyundai ora ha più cv e accessori
Calcara (Hyundai Italia): «La transizione elettrica non si può fermare, per Hyundai la rete dei dealer resta centrale»
Più potenza, nuovi accessori ed equipaggiamenti rivisitati per la Hyundai Santa Fe full hybrid 2026. L'aggiornamento della Suv coreana di segmento D prevede, innanzitutto, un incremento di 24 Cv della 'power unit', accompagnato da una migliore efficienza di esercizio. Oltre a sfoggiare due nuove tinte per i rivestimenti in pelle nappa, la model year vanta ora con il pacchetto Calligraphy la disponibilità della Digital Key 2.0: con questa chiave digitale è possibile aprire, chiudere e avviare il veicolo tramite smartphone o smartwatch, permettendo anche di condividere tali funzioni a distanza con altri utilizzatori del veicolo.
La proposta di vertice del portfolio italiano Santa Fe 2026 prevede, inoltre, nuovi cerchi in lega da 20», maniglia a scomparsa sul montante C, impianto audio Bose premium, Head-Up Display, doppio caricatore wireless, e poltrone di tipo premium. Invariati i listini italiani della sport utility ibrida coreana che partono dai 50.100 euro dell'allestimento Business. «L'aggiornamento del sistema full-hybrid - sottolinea un comunicato dell'importatore - garantisce un'esperienza di guida ancora più fluida e piacevole, con una potenza complessiva che è stata aumentata a 239 Cv dai precedenti 215 Cv, e miglioramenti in termini di efficienza che risultano in minori consumi ed emissioni.
La motorizzazione, basata sul 1.6 T-Gdi abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, è abbinabile alla trazione anteriore (2wd) o integrale (4wd) nelle configurazioni a 5 o 7 posti, offrendo così la massima versatilità per ogni esigenza di mobilità".