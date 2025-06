Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, il Suv a proprio agio in ogni avventura. A 5 o 7 posti, viaggia in elettrico per 54 km

La quinta generazione di Santa Fe nella versione ibrida plug-in presenta un'identità audace completamente rinnovata, definita da volumi puri e linee squadrate, in puro stile boxy, con un prezzo di listino che parte da 55.800 euro. Il Suv coreano si presenta come soluzione ideale per ogni avventura, dalla configurazione a 5 o 7 posti all'allestimento Business o XClass fino alla scelta dell'alimentazione, dove con la versione ibrida plug-in offre anche la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 54 chilometri.

Il suo stile è squadrato; a partire dal frontale, in cui spiccano i fari con le firme luminose dalla forma ad H, il leit motiv stilistico geometricamente regolare di Santa Fe continua a livello dei passaruota, e nell'andamento delle superfici vetrate, con quest'ultime che vanno a circondare la vettura in maniera netta fino alla zona posteriore. Da questa prospettiva spiccano i fari, che formano un'unica fascia capace di estendersi anche sui passaruota, e sono sovrastati dalla scritta Santa Fe di grandi dimensioni. Un'auto tanto grande, con i suoi 4,83 metri di lunghezza, quanto semplice da gestire per via di un'indole votata al comfort.

La versione plug-in Hybrid di Santa Fe è disponibile sono con trazione integrale 4WD HTRAC di serie ed è mossa da un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV abbinato a un motore elettrico da 98 CV alimentato da una batteria di trazione da 13.8 kWh, per una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia che arriva a 367 Nm. Questa configurazione di Santa Fe raggiunge un'autonomia in modalità 100% elettrica fino a 54 km (ciclo medio combinato WLTP) selezionando la modalità di guida EV. Inoltre, sotto determinate soglie di carica il sistema Plug-in Hybrid di Hyundai passa automaticamente alla modalità di guida ibrida, non permettendo così alla batteria di scaricarsi completamente, così da sfruttare sempre al massimo le capacità dell'architettura elettrica e mantenere al minimo il consumo di carburante.