Santa Fe plug-in hybrid si rinnova. Il Suv ammiraglia di Hyundai fa un passo avanti su prestazioni e tecnologia

Hyundai introduce in Italia il model year 2026 di Santa Fe Plug-in Hybrid, per un aggiornamento che porta con sé un miglioramento in termini di prestazioni, tecnologia e possibilità di personalizzazione, senza variazioni di listino. L'evoluzione segue quella già applicata alla versione full-hybrid e la principale novità riguarda il sistema ibrido ricaricabile, che passa da 253 a 288 CV complessivi. Il powertrain è basato sul motore 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti. La trazione integrale 4WD è di serie e l'incremento prestazionale punta a garantire una guida più fluida, reattiva ed efficiente. Sul fronte tecnologico debutta la Digital Key 2.0, disponibile con i pacchetti Bose & Tech e Calligraphy.

Grazie alla tecnologia Nfc, permette di aprire, chiudere e avviare il veicolo tramite smartphone o smartwatch compatibili, oltre a condividere la chiave digitale con un massimo di 15 utenti. Novità anche negli interni, con le nuove varianti cromatiche in pelle Nappa Pecan Brown e Forest Green, che si affiancano alla Black Ink e sono abbinate al pacchetto Calligraphy. La gamma My26 mantiene però la precedente articolazione degli allestimenti. La versione Business, proposta a 5 o 7 posti, dotata di trazione integrale 4WD, a partire da 55.800 euro. Al vertice si colloca l'allestimento XClass, da 60.550 euro nella configurazione a 5 posti, con cerchi da 20», sedili anteriori ventilati a regolazione elettrica, sedili posteriori riscaldabili e un pacchetto di Adas più completo, tra cui Blind-Spot Collision Avoidance, frenata automatica evoluta con funzione Turning, Blind-Spot View Monitor e Highway Driving Assist 2 con assistenza al cambio di corsia.

Sono disponibili anche due pacchetti dedicati, ovvero il Bose & Tech Pack, che aggiunge impianto audio Bose, Head-Up Display, Digital Key 2.0 e sedile guidatore con memory, oltre al Calligraphy Pack, che rappresenta la proposta più esclusiva grazie a elementi estetici specifici, Premium Relaxation Seats, cassetto UV-C, maniglia a scomparsa sul montante C e interni in Nappa nelle tre varianti cromatiche.