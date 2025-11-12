Hyundai svela la nuova Nexo, 826 km con un pieno di idrogeno. Potenza di 150 kW e rifornimento in 5 minuti

La nuova Hyundai Nexo, l'elettrica coreana che sfrutta la tecnologia a celle a combustibile per essere alimentata ad idrogeno, sarà lanciata, a livello globale, all'inizio del 2026. Le principali novità sono rappresentate dalla potenza della batteria, passata da 40 ad 80 kW, e da quella della pila a celle a combustibile incrementata del 16%, oltre ad una maggiore capacità di stoccaggio dell'idrogeno cresciuta fino a 6,69 kg. In questo modo, il motore elettrico può erogare 150 kW consentendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, contro i precedenti 9,2 secondi. Inoltre, attraverso un rifornimento di idrogeno, della durata di 5 minuti, si può arrivare a percorrere fino ad 826 km.

Ma non è tutto, perché la casa coreana ha comunicato che la Nexo di nuova generazione vanta un funzionamento migliore alle basse temperature ed una funzione «anti-gelo» che le consente di essere utilizzata anche nei periodi più freddi. Nella lista delle migliorie figurano anche gli aggiornamenti aerodinamici, come quelli che interessano il sottoscocca, per ridurre la resistenza all'aria; mentre la tecnologia per la cancellazione del rumore, associata all'utilizzo di pneumatici fonoassorbenti, incrementa il comfort acustico.

A livello dinamico, il sistema e-Handling adatta l'erogazione della potenza alle condizioni stradali ed il sistema rigenerativo intelligente favorisce una guida più fluida regolando automaticamente la frenata in base alla mappa del navigatore ed alla distanza con gli altri veicoli. Forte di una capacità di traino che arriva fino a 1.000 kg, la nuova Nexo amplia la sua versatilità con la funzione vehicle-to-load (V2L), che le consente di alimentare dispositivi elettronici sia all'interno che all'esterno del veicolo, e mediante i retrovisori centrale ed esterni, che possono essere tutti digitali, a seconda dei mercati.