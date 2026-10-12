Hyundai svela nuova Tucson. Design più deciso, motori elettrificati fino a 292 cv e tecnologie digitali

Design più deciso, motorizzazioni elettrificate e tecnologie digitali di nuova generazione. Hyundai presenta oggi al Salone dell'Auto di Parigi la nuova Tucson, rinnovando uno dei modelli di maggior successo della propria gamma europea con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo nel competitivo segmento dei suv compatti. Accanto alla versione principale debutta anche la nuova Tucson N Line, caratterizzata da un'impronta estetica più sportiva. La nuova generazione interpreta la filosofia stilistica «Art of Steel», con superfici scolpite, passaruota pronunciati e linee più nette.

Il frontale introduce la firma luminosa H-Edge, mentre al posteriore i gruppi ottici tridimensionali Prism Rear Lamp contribuiscono a rendere più riconoscibile il modello. La vettura cresce nelle dimensioni, raggiungendo 4,56 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,67 di altezza, con un passo di 2,72 metri. L'abitacolo punta su spazio, ergonomia e comfort, con una plancia dal disegno essenziale, rivestimenti morbidi e una combinazione di comandi fisici e superfici digitali. Il bagagliaio arriva a 695 litri, mentre il divano posteriore scorrevole e frazionabile 40:20:40 aumenta la flessibilità nell'utilizzo quotidiano e nei viaggi in famiglia.

La novità tecnologica principale è il sistema di infotainment Pleos Connect, basato su Android Automotive OS e abbinato a uno schermo centrale disponibile fino a 17 pollici. Il riconoscimento vocale Gleo AI, potenziato dall'intelligenza artificiale, permette di interagire con le funzioni di bordo attraverso comandi più naturali e di accedere a informazioni online in tempo reale. Sono previsti aggiornamenti software da remoto, ricarica wireless per smartphone, porte Usb-C fino a 100 watt e, a richiesta, un impianto audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti. Sul fronte della sicurezza, la nuova Tucson adotta sette airbag e una dotazione di sistemi di assistenza Hyundai SmartSense.

Tra le funzioni disponibili figurano la frenata automatica d'emergenza evoluta, l'assistenza alla guida in autostrada e il Memory Reverse Assist, che consente di ripercorrere automaticamente in retromarcia una manovra precedentemente memorizzata. La gamma motori comprende il benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, anche con tecnologia mild hybrid a 48 volt in abbinamento al cambio a doppia frizione, il full hybrid da 245 CV e il plug-in hybrid da 292 CV. Quest'ultimo abbina una batteria da 17,1 kWh a un'autonomia dichiarata fino a 81 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, valore riferito alla configurazione con cerchi da 17 pollici e ancora soggetto a omologazione. Per la ricarica è previsto un caricatore di bordo da 7,2 kW.

Tra le innovazioni figura anche la funzione HEV Stay Mode, che durante le soste consente di utilizzare climatizzazione, impianto audio e ricarica dei dispositivi con il motore termico spento, offrendo un'esperienza a bordo più silenziosa. La capacità di traino raggiunge 1.910 kg sulla full hybrid e 1.810 kg sulla plug-in hybrid. Al centro della presentazione parigina c'è anche la nuova Tucson N Line, che interpreta in chiave più dinamica il suv Hyundai senza trasformarlo in un modello ad alte prestazioni. Il pacchetto dedicato comprende dettagli esterni specifici, cerchi in lega da 20 pollici e una caratterizzazione estetica che accentua il carattere muscoloso della carrozzeria.

L'abitacolo adotta un ambiente nero monocromatico, finiture in metallo scuro, inserti rossi e sedili con rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato. Pedali metallici, finiture dedicate e dettagli esclusivi completano l'allestimento, mantenendo spazio e funzionalità della Tucson standard. Anche la N Line conserva il sistema Pleos Connect, l'assistente vocale Gleo AI e le principali tecnologie di connettività e sicurezza della gamma. Sul fronte delle motorizzazioni, sono previste versioni benzina da 150 CV, full hybrid da 245 CV e plug-in hybrid da 292 CV, con disponibilità di trazione integrale sulle varianti elettrificate. Per la plug-in hybrid l'autonomia in modalità elettrica è indicata fino a 67 chilometri con cerchi da 20 pollici.