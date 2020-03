Hyundai Tucson diventa XLine. Ricco equipaggiamento e avanzati sistemi di guida assistita

MILANO - Una team che vince, spesso ha bisogno di nuovi innesti per mantenere la vetta della classifica. Così, come una squadra di calcio mette in campo nuovi giocatori, Hyundai Tucson offre ai suoi avventori un nuovo allestimento. Una scelta necessaria per ampliare l'offerta, che alimenta il valore del Suv coreano. Una vettura molto apprezzata sul nostro mercato, forte di ben 75.000 clienti.

La nuova variante denominata Xline, si presenta con un ricco equipaggiamento che include cerchi in lega da 18'', fari anteriori Full LED, navigatore touchscreen da 8'' con connettività Apple CarPlay™, Android Auto™ e retrocamera. Di serie anche il pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key e i più recenti e avanzati sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense come Frenata Autonoma di Emergenza con Riconoscimento Veicoli e Pedoni, Mantenimento Attivo della Corsia, Riconoscimento dei Limiti di Velocità e Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti.

Il nuovo allestimento è disponibile per tutte le motorizzazioni di Tucson. Tra queste da segnalare le unità turbodiesel dotate di rete di bordo a 48 Volt, quindi mild-hybrid. In virtù dell’omologazione ibrida, anche la Hyundai Tucson in formato XLine consente l’accesso ad aree a traffico limitato in diverse città e può godere di benefici fiscali come l’agevolazione sulla tassa di circolazione a seconda delle regioni. Con l’arrivo del nuovo allestimento, la Tucson è disponibile a zero interessi e senza anticipo, con pagamento della prima rata nel 2021.