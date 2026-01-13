iCAUR sbarca in Europa. Il brand del gruppo Chery parte dal Suv di grandi dimensioni V27. Percorre più di 150 km zero emission

Con il marchio iCAUR dedicato alla mobilità di nuova generazione, il gruppo Chery è pronto a fare un nuovo ingresso sul mercato europeo. Nato per coniugare design classico e tecnologie avanzate, il brand si posiziona nel segmento dei veicoli a nuova energia con una gamma elettrificata e soluzioni intelligenti pensate per l'uso urbano e l'avventura. Il brand opera attualmente in 28 Paesi e regioni e mira a evolversi da costruttore automobilistico a vero e proprio marchio lifestyle, con lo sviluppo di oltre 200 nuovi prodotti all'anno per ampliare il proprio ecosistema di alta gamma. I modelli iCAUR sono elettrificati e dotati di tecnologie intelligenti avanzate, tra cui il sistema di trazione integrale intelligente i-Awd e la piattaforma Golden Reev per veicoli elettrici ad autonomia estesa.

Il modello che segna l'ingresso del marchio nel mercato europeo è il Suv di grandi dimensioni iCAUR V27, presentato al Salone Internazionale dell'Auto di Guangzhou. Il V27 combina una carrozzeria dalle forme squadrate con fari rotondi e superfici arrotondate, integrando elementi stilistici classici con dettagli contemporanei. Le dimensioni superano i 5 metri di lunghezza, con un passo di 2,9 metri, a vantaggio dell'abitabilità e della presenza su strada. All'interno, il V27 adotta lo 'Stellar Cockpit', caratterizzato da soluzioni ispirate alla tecnologia come il doppio tetto panoramico, il tetto flottante e sedili posteriori ampi, pensati per creare un ambiente luminoso e spazioso.

Il sistema di propulsione Golden Reev abbina una batteria da 34,3 kWh a un'unità elettrica che consente un'autonomia fino a 156 km in modalità completamente elettrica e oltre 1.000 km complessivi. Il doppio motore permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, mentre la trazione integrale intelligente i-AWD promette prestazioni elevate su strada e in fuoristrada. La commercializzazione del V27 in Europa è prevista a partire dal 2026.