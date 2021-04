ID.6, la famiglia elettrica di Volkswagen si allarga. Il Suv a 7 posti solo per la Cina: più spazio, potenza e autonomia: 590 km

SHANGHAI – Sette posti e 30 centimetri di lunghezza in più rispetto alla ID.4, ma, soprattutto, addirittura due varianti differenti a seconda della joint venture. La Volkswagen ID.6 è il nuovo Suv a zero emissioni sviluppato per il più grande mercato del mondo, quello della Cina. Dove viene assemblato come ID.6 Crozz dalla Faw-Vw, nel nord del paese, e come ID.6 X dalla Saic-Vw, nel sud. I due modelli, che si distinguono esteticamente per i gruppi ottici anteriori e per le grembialature davanti e dietro, misura poco meno di 488 centimetri di lunghezza e pesa quasi 2.300 chilogrammi.

L'inedito Suv andrà in vendita nel corso dell'anno. Il costruttore ha dichiarato che verrà commercializzato esclusivamente in Cina, dove entro il 2023 la gamma ID. dovrebbe essere di otto veicoli. È probabile che un modello molto simile venga offerto successivamente negli Stati Uniti e, forse, anche in Europa. La Vw ID.6 è accreditata di un'autonomia importante, vicina ai 590 chilometri calcolata però in un ciclo più simile al Nedc che al Wltp. Questa percorrenza viene dichiarata per la variante a due ruote motrici equipaggiata con la batteria da 82 kWh. La versione “base” 2Wd monta un accumulatore da 62 kWh e si ferma a 436 chilometri di raggio d'azione.

Il top di gamma, la ID.6 a trazione integrale con la batteria da 82 kWh arriva a 510. I motori fra i quali almeno per il momento possono scegliere i clienti cinesi sono da 179, 204 e 206 cavalli. La coppia è compresa fra i 220 e i 310 Nm. La velocità massima è di 160 all'ora con uno spunto da 0 a 100 km/h che oscilla dai 6,6 al 9,5 secondi. La ID.6 realizzata dalla Saic-Vw vanta la migliore accelerazione per il modello di punta, mentre quella prodotta dalla Faw-Vw ha la versione di “base” più brillante (9,3 secondi).

Il primo Suv a sette posti del costruttore tedesco ha un passo di 296 centimetri e continua a disporre degli specchietti retrovisori esterni tradizionali. A titolo di esempio, la Tiguan Allspace, che pure offre una terza fila di sedili, ha un passo di quasi 18 centimetri più corto. Di serie, i cerchi della Id.6 sono da 19'', ma possono arrivare fino a 21. Anche il tetto panoramico fa parte della dotazione base, ma per avere quello apribile gli automobilisti del Regno di Mezzo devono mettere mano al portafoglio.