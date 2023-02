Identity Black, Audi affila gli artigli: personalità forte per le “compatte” A3, Q3 e Q5 anche nelle versioni Sportback

Si chiama Identity Black l’ultima mossa di Audi per rendere le sue vetture ancora più ricche, esclusive e premium. La ricercatezza e l’attenzione al dettaglio che contraddistinguono il brand di Ingolstadt si ritrovano a pieno in questo nuovo allestimento top di gamma, destinato ai modelli più venduti di Audi, ovvero A3 Sportback, Q3, Q3 Sportback, Q5 e Q5 Sportback. Su tutte la versione Identity Back porta in dote un look aggressivo, con un tripudio di inserti e dettagli in nero, sia per gli interni che per l’esterno, oltre a dotazioni esclusive offerte di serie. Su Audi A3 Sportback l’allestimento Identity Black è disponibile per le motorizzazioni con potenze da 150 cavalli in su, compresa la TFSI e ibrida plug-in, e riprende i contenuti della configurazione S line edition, cui aggiunge il pacchetto look nero plus, i cerchi in lega Audi Sport e i sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati. Anche il modello best seller della Casa tedesca, la Q3 con la sua variante suv-coupé Q3 Sportback (un’Audi su quattro appartiene alla gamma Q3), riceve la sua dose di dettagli neri grazie alla versione Identity Black. Oltre a tutte le dotazioni dell’allestimento S line arrivano i cerchi in lega Audi Sport da 20” a 5 razze doppie. Analogamente ad Audi A3 Sportback, sono inclusi nella versione Identity Black il pacchetto look nero plus, completo di mancorrenti al tetto, gusci dei retrovisori e cielo vettura in nero, così come la finitura oscurata delle superfici vetrate.

La versione Identity Black è disponibile per le motorizzazioni di punta del crossover, incluse le versioni plug-in 1.4 (45) TFSI e da 245 cavalli. Per quanto riguarda la gamma Q5 (il suv dei quattro anelli più venduto nel mondo), l’allestimento Identity Black, ancora una volta basato sulla variante S line plus, si sposa ai cerchi in lega da 21 pollici a 5 razze e al pacchetto esterno lucido nero plus, che comprende la finitura oscurata delle superfici vetrate e i gusci dei retrovisori dal look total black. In abitacolo spiccano gli inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere e alla console. Inoltre, vengono offerti di serie i proiettori a Led Audi Matrix, in grado di adattare costantemente il cono di luce ai veicoli che seguono e precedono e alla direzione della strada, in modo da avere sempre l’illuminazione ottimale senza rischiare di abbagliare gli altri utenti. Anche per la gamma Q5 l’allestimento Identity Black si colloca al vertice dell’offerta e include le versioni plug-in 2.0 (50) TFSI e quattro da 299 cavalli e 2.0 (55) TFSI e quattro da 367 cavalli. L’introduzione delle versioni Identity Black, grazie alla dotazione di serie particolarmente ricca, ha riflessi positivi sulle formule finanziarie Audi Value e Audi Value noleggio.



Gli allestimenti promettono una svalutazione molto contenuta nel tempo, con un valore futuro garantito prossimo al 50% del prezzo dell’auto. Di conseguenza, la rata mensile può essere contenuta, ad esempio, a 369 euro se si opta per la formula Audi Value, prendendo in considerazione la A3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 cavalli S tronic Identity Black, con prezzo di listino di 45.100 euro (finanziamento della durata di tre anni e 45mila chilometri), mentre per quanto riguarda il noleggio a lungo termine il canone si attesta a 469 euro.