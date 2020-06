Il coronavirus non ferma Bmw, tempi rispettati per la produzione del Suv elettrico iX3

SHENYANG – La pandemia non ferma Bmw: il costruttore bavarese ha confermato con una nota che «i preparativi per l'avvio della produzione della iX3 procedono secondo i piani». Si tratta del primo Suv a zero emissioni della casa dell'Elica, prossimo rivale della Mercedes Eqc. Il modello avrà un'autonomia di 440 chilometri grazie alla batteria agli ioni di litio da 74 kWh. Il motore elettrico da 270 cavalli e 400 Nm spingerà sulle ruote posteriori.

«Siamo in perfetto orario con i nostri veicoli di pre-produzione», ha garantito Robert Küssel, Direttore dello stabilimento della joint-venture Bmw Brilliance Automotive (Bba). L'avvio della produzione di serie è previsto per la fine dell'estate. Il sito fabbricherà i modelli per il mercato globale facendo ricorso sia all'installazione personalizzata della nuova batteria ad alta tensione sia all'intelligenza artificiale per il monitoraggio dei componenti.

La Bmw iX3 arriverà sul mercato entro la fine dell'anno, anche perché i test per l'omologazione sono già stati completati, nonostante la diffusione del coronavirus. I risultati sono già stati presentati alle autorità nei principali mercati automobilistici. «È la prima volta che completiamo contemporaneamente l'intero processo di omologazione di un modello completamente elettrico in Cina e in Europa», ha fatto sapere Arno Keller, responsabile dello sviluppo della Bmw iX3.

Il procedimento ha richiesto oltre 340 ore di test e più di 7.700 chilometri di prove su strada nell'arco di quattro settimane. La pre-produzione era cominciata già circa un anno fa, tanto che recentemente era uscito dalla linee di assemblaggio il veicolo numero 200. Sulla stessa catena di montaggio viene assemblata anche la variante a motore termico. Questo Suv, che per Bmw è in realtà uno Sports Activity Vehicle (Sav), è il primo con le insegne dell'Elica offerto con quattro diversi tipi di alimentazione.