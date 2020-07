Bmw, il Suv elettrico arriva dalla Cina. Debutto per la iX3 con 460 km di autonomia

MONACO DI BAVIERA – Il primo Sport Activity Vehicle elettrico con le insegne dell'Elica arriva dalla Cina: è la Bmw iX3, la declinazione a zero emissioni del modello offerto anche a benzina, plug-in (sempre a benzina) e diesel mild hybrid. Non a caso la commercializzazione del veicolo comincerà nel corso dell'anno proprio nel regno di Mezzo. Il nuovo fiore all'occhiello della tecnologia a batteria (74 kWh di capacità reale) del costruttore bavarese è accreditato di un'autonomia di 460 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp.

Il numero uno del gruppo bavarese, Oliver Zipse, ha sottolineato l'impegno sul fronte della sostenibilità, che non riguarda solo le emissioni su strada, ma anche la riduzione dell'impronta di carbonio del costruttore e dell'intera filiera. Già tra il 2018 ed il 29109 le CO2 legate alla produzione sono state ridotte del 25%. Ma gli obiettivi sono più ambiziosi e vanno anche oltre i termini fissati dalla Commissione Europea. La iX3 monta la quinta generazione della tecnologia Bmw eDrive che garantisce una percorrenza superiore anche grazie alla maggiore densità del sistema: il costruttore parla del 30% di incremento. Le nuove batterie ad alto voltaggio sviluppate internamente verranno impiegate anche sulle prossime iNext e Bmw i4 a partire dal prossimo anno.

La Bmw iX3 è alimentata da un motore da 286 CV con 400 Nm di coppia che assicura uno spunto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. La velocità massima del Suv elettrico è di 180 orari. I valori sono inferiori a quelli della variante 30d xDrive a gasolio, accreditata di un'accelerazione di 5,7 secondi e di un'andatura di punta di 245 all'ora. Con il sistema di ricarica rapida, il costruttore assicura 100 chilometri di percorrenza ogni 10 minuti alla spina.

Significa che per un rifornimento all'80% bastano 34 minuti (in Gremania il costo per kWh è di 0,29 euro presso le colonnine Ionity, il consorzio di cui fanno parte anche Ford, Daimler ed il gruppo Volkswagen). La Bmw iX3 pesa poco meno di 2.200 chilogrammi, un quarto dei quali legati alla batteria (518). Il bagagliaio ha una capacità compresa fra 510 e 1.560 litri, a seconda della configurazione dei sedili.

L'inedita Bmw iX3 ha proporzioni leggermente diverse rispetto alle declinazioni convenzionali, ma è una questione di millimetri, niente di sostanziale. Misura 4,734 metri in lunghezza, 1,891 in larghezza e 1,668 in altezza. Il passo è di 2.864 millimetri. Per identificare il sound, il costruttore si è rivolto addirittura al compositore tedesco Hans Zimmer.