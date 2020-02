Impreza e-Boxer, Subaru prosegue sulla strada dell'ibido. Look dinamico e consumi più contenuti

Sarà Impreza il terzo modello Subaru con gruppo propulsore ibrido e-Boxer, allargando così questa soluzione ecologica - in linea con le richieste del mercato - ad una delle auto delle Pleiadi più diffuse al mondo, dato che dal lancio nel 1992 ne sono state vendute 2,9 milioni di unità di cui 260mila in Europa. La presentazione di Impreza e-Boxer è avvenuta in Scandinavia, in occasione dell'annuale Snow Drive Event che ha celebrato quest'anno il patrimonio di Impreza (apprezzata proprio per le proverbiali caratteristica di tenuta e trattività del sistema Symmetrical All-Wheel Drive) con una nuova versione 'eco' che sarà commercializzata in Italia a partire da maggio.

Il nuovo modello della famiglia Impreza è equipaggiato con un motore benzina a iniezione diretta 2.0 quattro cilindri orizzontali contrapposti che è stato rinnovato nell'80% dei suoi componenti. Questa unità è stata completata con un motore elettrico inserito all'interno della scatola del cambio Lineartronic, soluzione questa che permette di ottenere un'accelerazione più lineare del 30% e una coppia altamente reattiva.

Il sistema Subaru e-Boxer regola il rapporto di ripartizione della potenza tra motore a iniezione diretta e motore elettrico per adattarsi alle condizioni di guida. Lo fa sfruttando 3 modalità di guida: Engine driving (solo endotermico), EV driving (solo elettrico), e Motor Assist driving (endotermico + elettrico). Da fermo o a bassa velocità, l'auto è spinta dal solo motore elettrico per una guida silenziosa e a emissioni zero. A seconda delle condizioni della batteria, è possibile guidare esclusivamente in elettrico per circa 1,6 km raggiungendo velocità fino a 40 km/h. A velocità medie, la potenza sia del benzina che dell'elettrico si combinano per dare un'accelerazione reattiva, lineare ed efficiente nei consumi, mentre ad alta velocità è in funzione solamente il motore Boxer 2.0 DI che provvede anche alla ricarica della batteria.

Grazie all'SI-Drive, il sistema di gestione delle prestazioni, è possibile scegliere tra le modalità Intelligent e Sport così da ottenere una maggiore flessibilità per una guida più comoda e divertente. Grazie all'e-Boxer nuova Impreza offre migliori consumi nel traffico urbano, fino al 10% rispetto all'attuale versione benzina 2.0. In questa edizione e-Boxer la Impreza è più sicura che mai, grazie alla presenza di nuove tecnologie di sicurezza avanzate. Oltre al sistema di assistenza alla guida EyeSight (di serie su tutti gli allestimenti) sono presenti il Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), il Reverse Automatic Braking e il Front View Mirror. Come per la nuova Forester presentata lo scorso novembre, anche per Impreza e-Boxer è disponibile il Rear Seat Reminder, progettato per ricordare la presenza di bambini o animali domestici a bordo, attraverso l'avviso inviato al conducente di controllare il sedile posteriore prima di uscire dall'auto.

Le novità meccaniche hanno spostato il baricentro di 1 mm più in basso, offrendo così nuovi valori dinamici che si traducono in maneggevolezza e stabilità superiori. Significativi miglioramenti apportati alle sospensioni e ad altri sistemi associati hanno permesso di eliminare le vibrazioni del sistema di sterzata, del pianale e dei sedili.

Nuova Impreza presenta anche un design più sportivo grazie alla diversa conformazione del paraurti anteriore e a un inedito design della griglia che conferiscono un aspetto più aggressivo. Diversi anche il disegno dei fari anteriori con tecnologia Led e quello delle luci posteriori. Quest'ultimo è stato perfezionato adottando una finitura superficiale oscurata per enfatizzare il disegno a forma di C che richiama quello dei fari anteriori. Il rinnovamento del design esterno ha coinvolto anche i cerchi in lega da 17 pollici.