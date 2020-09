Infiniti QX80, si aggiorna con versione 2021. Miglioramenti nella tecnologia e nuovi materiali

ROMA - Infiniti aggiorna il suo SUV di punta per l'anno 2021. L'ultimo modello della QX80 otterrà infatti nella sua nuova versione una tecnologia standard aggiuntiva, materiali migliori e un prezzo più elevato. Ogni livello di allestimento della QX80 viene ora fornito con il sistema Smart Rearview Mirror con una telecamera posteriore, tecnologie di sicurezza standard aggiuntive tra Blind Spot Intervention, Lane Departure Prevention e Distance Control Assist. Inoltre, la Infiniti QX80 ora vanta un display centrale da 9,6 pollici, che sostituisce il precedente modello da 7 pollici. Altri miglioramenti includono una telecamera retrovisore ad alta definizione e un sistema che riduce lo sfarfallio del LED.

Il livello di allestimento Premium Select ha ottenuto alcuni tocchi estetici che sono stati precedentemente mostrati sul modello Edition 30. Questi includono accenti cromo nero e scuro lungo le prese d'aria parafango, portellone posteriore, specchietti, e griglia anteriore. Completano il look le ruote da 22 pollici cromate. È inoltre possibile personalizzare il QX80 Premium Select con una palette aggiornata di combinazioni di colori interni. Ora è possibile scegliere tra Truffle Brown, Graphite, Sahara Stone e Matte Brown. Il modello 2021 Sensory offre molti degli stessi comfort della sua versione 2020. Queste caratteristiche includono sedili in pelle trapuntata, accenti cromati all'esterno, cerchi da 22 pollici compresi. Negli Stati Uniti QX80 nella versione 2021 ha un prezzo d'ingresso di 69.050 dollari, 2.300 in più della versione 2020. I modelli a trazione integrale partono da 72.150 dollari.